Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 21 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın fiyatları hem yerel hem de küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, jeopolitik nedenler ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 393 bin lira, en yüksek 4 milyon 414 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 414 bin 999,50 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.394,83 TL'den, çeyrek altın ise 7.242,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 21 Ağustos 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 AĞUSTOS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.394,35

Satış 4.394,83

21 AĞUSTOS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.185,00

Satış 7.242,00

21 AĞUSTOS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.371,00

Satış 14.485,00

21 AĞUSTOS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 28.653,00

Satış 28.838,00

21 AĞUSTOS 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 3.340,50 dolar

Satış 3.340,87 dolar