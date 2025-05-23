Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın 4.145,40 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalarda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 2. Enflasyon Raporu sunumu sonrası hareketlilik yaşandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 171 bin lira, en yüksek 4 milyon 196 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 171 bin 100 lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.145,40 TL'den, çeyrek altın ise 6.870,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 23 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.144,97

Satış 4.145,40

23 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.803,00

Satış 6.870,00

23 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.605,00

Satış 13.739,00

23 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.124,00

Satış 27.350,00

23 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.312,10

Satış 3.312,46