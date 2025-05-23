Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları

Yatırımcıların güvenli limanı olan altın, haftanın son gününe hareketli başladı. Gram altın 4.145,40 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte 23 Mayıs 2025 altın fiyatları...
Küresel piyasalarda, ABD ekonomisine yönelik endişelerle karışık bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalarda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 2. Enflasyon Raporu sunumu sonrası hareketlilik yaşandı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 171 bin lira, en yüksek 4 milyon 196 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 171 bin 100 lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 4.145,40 TL'den, çeyrek altın ise 6.870,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 23 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.144,97
Satış 4.145,40
Alış 6.803,00
Satış 6.870,00
Alış 13.605,00
Satış 13.739,00
Alış 27.124,00
Satış 27.350,00
Alış 3.312,10
Satış 3.312,46