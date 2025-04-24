Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Nisan 2025 altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ve FED Başkanı'na yönelik tehditlerinden geri adım atması sonrası altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Nisan 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Powell’a yönelik eleştirileri piyasada endişeye neden olmuştu. Trump hem Çin konusunda hem de FED Başkanı konusunda geri adım attı. Bu gelişmeyle altın fiyatlarındaki yükseliş durdu.

Serbest piyasada gram altın 4.096,66 TL'den, çeyrek altın ise 6.879,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.095,37

Satış 4.096,66

24 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.810,00

Satış 6.879,00

24 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.621,00

Satış 13.761,00

24 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.158,00

Satış 27.417,00

24 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.327,21

Satış 3.328,31