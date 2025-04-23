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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Gram altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Rekor yükselişin ardından ani düşüş: İslam Memiş'ten kritik uyarı

Altın fiyatları, küresel çalkantıların etkisiyle sert dalgalanmalar yaşıyor. ABD-Çin hattında artan gerilim, yatırımcıları güvenli liman arayışına iterken altın rekor seviyeleri test etti. Ancak bu yükseliş uzun sürmedi, piyasalarda ani bir geri çekilme yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşün perde arkasını değerlendirirken 2025 yılına dair gram altın tahminlerini de paylaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.04.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
23.04.2025
saat ikonu 12:02

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki artan gerilim, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Bu süreçte en çok ilgi gören yatırım aracı ise altın oldu. Haftaya rekor seviyelerle başlayan altın fiyatları, yoğun taleple birlikte zirveye ulaştı. Ancak bu yükselişin ömrü uzun sürmedi. Haftanın ortasına gelinmeden sert bir düşüş yaşandı ve piyasalar adeta sarsıldı.

TGRT Haber'de yayınlanan 'Bilmedikleriniz' programında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan bu dalgalanmayı değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu. Memiş, ons altının 3.500 doları test ettiğini ancak bu seviyelerin kalıcı olmasının zor olduğunu belirtti. "Bu yükselişlerin köpük fiyatlamalarla gerçekleştiğini, teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu aylardır dile getiriyorum" diyen Memiş, yatırımcıları panik yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Gram altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Rekor yükselişin ardından ani düşüş: İslam Memiş'ten kritik uyarı

ALTINDA ANİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ NE?

Memiş’e göre, ons altında 200 dolarlık, gram altında ise 200 TL’lik bir düşüş yaşandı. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 4.155 TL, ons altın ise 3.308 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu düşüş, yatırımcılara piyasalardaki köpük fiyatlamaların etkisini net biçimde gösterdi.

"FİYATA DEĞİL, MİKTARA ODAKLANIN"

Kısa vadede düşüşlerin devam edebileceğini söyleyen Memiş, yatırımcılara uzun vadeli stratejiler öneriyor. "Altında zengin olacağız diye düşünmeyin, küçük yatırımcılar ancak sabırla ve istikrarlı şekilde kazanabilir. Panik alımlar zarar getirir" diyen uzman isim, gram altında 4.000 TL, ons altında ise 3.000 dolar seviyesinin altına inilmesi gerektiğini vurguladı.

Gram altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Rekor yükselişin ardından ani düşüş: İslam Memiş'ten kritik uyarı

KISA SÜRELİ DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI MI?

Teknik olarak altının bir düzeltme dönemine girdiğini ifade eden Memiş, bu sürecin 1-2 ay içerisinde tamamlanabileceğini ve ardından fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğini belirtti. "Piyasalar köpükten arındıktan sonra, daha sağlıklı bir seyirle yeniden yükselişe geçebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatlarında fırtına öncesi sessizlik! Rekor yükselişin ardından ani düşüş: İslam Memiş'ten kritik uyarı

GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Memiş, 12 aylık süreçte ons altında 4.250 dolar, gram altında ise 6.000 TL hedeflediğini açıkladı. "Sabırlı ve sessiz kalan yatırımcı bu süreçte kazanmaya devam edecek. Piyasa gürültüyü sevmez, para sessizliği sever" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL RİSKLER VE SİYASİ GELİŞMELER

Altın fiyatlarını etkileyen sadece ekonomik veriler değil. Jeopolitik risklerin henüz tam anlamıyla fiyatlanmadığını belirten Memiş, Çin-Tayvan gerilimi, Ortadoğu’daki belirsizlikler ve ABD'deki ekonomik risklerin önümüzdeki süreçte altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi. "2025 yılı, öngörülemez gelişmelerin damga vuracağı bir yıl olacak. Yatırımcılar temkinli ve çeşitli enstrümanlara yönelerek hareket etmeli" diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altının fiyatı kaç lira?
1 gram altın 4.082 TL'den alıcı buluyor.
ETİKETLER
#altın fiyatları
#Gram Altın Fiyatı
#İslam Memiş
#Ekonomi
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