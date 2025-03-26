Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Mart 2025 altın fiyatları

Rekora alışan altın bu hafta başından beri sakin bir seyir izliyor. Gram altın şu sıralar 3.686,27 lira, çeyrek altın ise 6.098,00 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 713 bin lira, en yüksek 3 milyon 730 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 722 bin lira oldu. Ons altın ise uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 3 bin 24 dolardan işlem gördü.

Serbest piyasada gram altın 3.686,27 TL'den, çeyrek altın ise 6.098,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

26 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.685,85

Satış 3.686,27

26 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.043,00

Satış 6.098,00

26 MART 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.084,00

Satış 12.195,00

26 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 24.096,00

Satış 24.292,00

26 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.016,05

Satış 3.016,40