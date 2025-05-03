Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 3 Mayıs 2025 altın fiyatları

Hafta boyunca düşüş yaşayan altın, ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası hareketlendi. Gram altın 4.018,46 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs 2025 altın fiyatları...

Piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu. Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında hafif bir hareketlenme yaşandı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 84 bin lira, en yüksek 4 milyon 94 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 2,6 azalışla 4 milyon 90 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.018,46 TL'den, çeyrek altın ise 6.710,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 3 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

3 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.017,76

Satış 4.018,46

3 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.628,00

Satış 6.710,00

3 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.255,00

Satış 13.420,00

3 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.429,00

Satış 26.717,00

3 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.240,09

Satış 3.240,57