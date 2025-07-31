Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 31 Temmuz 2025 altın fiyatları

İstanbul
ABD Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası altın piyasasında düşüş yaşandı.
Serbest piyasada gram altın güne 4.300,04 TL'den, çeyrek altın ise 7.092,00 TL seviyesinden başladı. İşte 31 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 4.299,61
Satış 4.300,04
Alış 7.026,00
Satış 7.092,00
Alış 14.052,00
Satış 14.185,00
Alış 28.018,00
Satış 28.240,00
Alış 3.294,26 dolar
Satış 3.294,64 dolar