Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Mart 2025 altın fiyatları

İstanbul
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticari alanda izlediği korumacı tutum piyasalarda inişli çıkışlı bir seyre neden oluyor. Gram altın güne 3.409,10 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Mart 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 454 bin lira, en yüksek 3 milyon 490 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 3 milyon 460 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.409,10 TL'den, çeyrek altın ise 5.684,00TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 7 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.408,59
Satış 3.409,10
Alış 5.636,00
Satış 5.684,00
Alış 11.273,00
Satış 11.368,00
Alış 22.476,00
Satış 22.641,00
Alış 2.906,36
Satış 2.906,75