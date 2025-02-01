Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları

01 Şubat 2025 07:32 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 07:34

Geçtiğimiz haftadan beri rekor üstüne rekor kıran altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın 3 bin 228 liradan satılırken çeyrek altın ise 5 bin 274 liradan satılıyor. İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın ve gümüş için yatırım tavsiyesi gibi tahmin geldi! Ons altın fiyatı ne kadar olacak?

Altın ve gümüş için yatırım tavsiyesi gibi tahmin geldi! Ons altın fiyatı ne kadar olacak?

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 195 bin, en yüksek 3 milyon 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artışla 3 milyon 205 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.228,84 TL'den, çeyrek altın ise 5.274,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 1 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.228,15

Satış 3.228,84

1 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.230,00

Satış 5.274,00

1 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.460,00

Satış 10.548,00

1 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.857,00

Satış 21.010,00

1 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.800,78

Satış 2.801,28