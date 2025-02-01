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Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Şubat 2025 07:32 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 07:34

Geçtiğimiz haftadan beri rekor üstüne rekor kıran altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın 3 bin 228 liradan satılırken çeyrek altın ise 5 bin 274 liradan satılıyor. İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 195 bin, en yüksek 3 milyon 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artışla 3 milyon 205 bin lira oldu.

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları - 1. Resim

Serbest piyasada gram altın 3.228,84 TL'den, çeyrek altın ise 5.274,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 1 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.228,15

Satış 3.228,84

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları - 2. Resim

1 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.230,00

Satış 5.274,00

1 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.460,00

Satış 10.548,00

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları - 3. Resim

1 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.857,00

Satış 21.010,00

1 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.800,78

Satış 2.801,28

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Kaynak: tgrthaber.com

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