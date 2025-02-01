Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Şubat 2025 07:32 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 07:34
Geçtiğimiz haftadan beri rekor üstüne rekor kıran altın yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Gram altın 3 bin 228 liradan satılırken çeyrek altın ise 5 bin 274 liradan satılıyor. İşte 1 Şubat 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 195 bin, en yüksek 3 milyon 228 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artışla 3 milyon 205 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.228,84 TL'den, çeyrek altın ise 5.274,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 1 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
1 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.228,15
Satış 3.228,84
1 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.230,00
Satış 5.274,00
1 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 10.460,00
Satış 10.548,00
1 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.857,00
Satış 21.010,00
1 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.800,78
Satış 2.801,28
Kaynak: tgrthaber.com