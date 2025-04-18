Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Nisan 2025 altın fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün açıkladığı sürpriz faiz kararı sonrası altın fiyatları yeni güne yatay seyirle başladı. Gram altın 4.073,41 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 18 Nisan 2025 altın fiyatları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararını açıkladı. Bankanın faizleri artırma kararı sonrası altın fiyatları, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başladı. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 112 bin lira, en yüksek 4 milyon 129 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,5 artışla 4 milyon 120 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.073,41 TL'den, çeyrek altın ise 6.780,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 18 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

18 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.071,78

Satış 4.073,41

18 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.702,00

Satış 6.780,00

18 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.404,00

Satış 13.560,00

18 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 26.726,00

Satış 27.016,00

18 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.326,81

Satış 3.328,14