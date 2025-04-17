Merkez Bankası bugün saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Genel görüş faizlerin sabit kalacağı yönünde. Merkez Bankası son dönemde verilerle uyumlu karar alma stratejisi izliyor. Faiz indirimi ihtimali küresel belirsizlikler nedeniyle zayıf gözükse de Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, sürpriz ihtimalini değerlendirdi. Altın fiyatları ise hızlı yükseliş gösteriyor. 3.350 dolar direnç seviyesi takip edilmekte. Ergezen, önümüzdeki dönem için direnç seviyesini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Piyasalar sabit kalmasını bekliyor. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ise sürpriz ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti. Merkez Bankası’nın son dönemde sürprizlerden uzak bir politika izlediğine dikkat çeken Ergezen, izle-gör stratejisinin bu toplantıda da devam edeceğini düşünüyor. Altın fiyatları için de konuşan uzman, yeni tahminini açıkladı.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

TGRT Haber TV'ye konuşan Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'in açıklamaları şöyle;

"Türkiye Cum huriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda her ne kadar sürpriz gelir mi? beklentisi konuşulsa da, genel görüş faizlerin sabit kalacağı yönünde."

SÜRPRİZ İHTİMALİ DÜŞÜK

Merkez Bankası, son dönemde sürprizlerden uzak bir politika izliyor. İzle-gör stratejisi bu toplantıda da devam edecek. Piyasada bazı kurumların faiz artışı öngörüsü bulunsa da, genel beklenti sabit bırakılması yönünde.

YOL HARİTASI NET

Merkez Bankası’nın piyasaları yönlendirmeye yönelik son dönem stratejisi, verilerle uyumlu. Küresel riskler ve iç dinamiklerin etkisiyle Merkez Bankası temkinli kalma eğiliminde.

FAİZ İNDİRİMİ MÜMKÜN MÜ?

Mart ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması, bazı çevrelerde faiz indirimi ihtimalini gündeme getirse de, küresel belirsizlikler bu olasılığı zayıflatıyor. Ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler ve piyasa oynaklığı nedeniyle TCMB’nin faiz indiriminden uzak duracaktır.

ALTIN FİYATI İÇİN 3.350 DOLAR DİRENÇ SEVİYESİ

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hızlı yükseliş dikkat çekici. Ons altın fiyatı 3.323 dolara kadar çıkarken, 3.350 dolar seviyesi kısa vadeli direnç. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda piyasalarda yeni dalgalanmalar yaşanabilir. Yükseliş hakikaten insana biraz tokat gibi geliyor. Beklentilerin üzerine çıktı altın. Dün de Powell'ın bir açıklaması vardı Amerika'da biliyorsunuz. O da istihdamdan ve istikrarlı fiyatlardan söz etti.

Şu anda ons altın 3.323 dolarda. Küresel piyasalardaki belirsizlik, tarife savaşları arttırmış durumda da bunu da net bir şekilde ons altın üzerinde görüyoruz.

TÜRKİYE’YE ETKİSİ KISITLI AMA HİSSEDİLİR

ABD ile Çin arasında derinleşen ticaret savaşlarının küresel etkileri sürerken, Türkiye de bu gelişmelerden dolaylı olarak etkileniyor. Euro’nun dolar karşısında değer kazanması Türkiye’nin Avrupa’ya ihracat yapan şirketleri için olumlu olarak değerlendirilirken, küresel ticaretin yavaşlaması ihracat pazarlarını daraltabilir.

EURO DOLAR PARİTESİNİN YÜKSELİYOR OLMASI TÜRKİYE'YE YARAR

Özellikle Euro'nun Dolar'a karşı Euro-Dolar paritesinin yükseliyor olması, Euro'nun Dolar'a karşı değer kazanıyor olması Türkiye açısından olumlu. Türkiye'deki şirketler açısından olumlu. Neden diyecek olursak, çünkü bizim ana pazarımız Avrupa. O yüzden olumlu diyebiliriz. Olumsuz tarafı ise etkisini şöyle göreceğiz, küresel ticarette yavaşlama olacak maalesef bu ticari savaşları nedeniyle, artan tarifelerle. Bu da küresel ekonomiyi yavaşlatacak. Avrupa'da da yavaşlama demek. Bu da bizim pazarımızın küçülmesi demek. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Türkiye'deki etkisi diğer ülkelere nazaran daha. kabul edilebilir veya daha makul olacaktır, daha yumuşak olacaktır diyebiliriz.

İHRACATÇI VE BORÇSUZ ŞİRKETLER AYRIŞTI

Borsa İstanbul’da son dönemde ihracatçı ve borçsuz şirketlerin pozitif ayrıştı. İnşaat, madencilik ve ulaştırma sektörleri bilançoları güçlü olan şirketlerle öne çıkarken; kur avantajını kullanan ihracatçı şirketlerin hisselerinde değer artışları yaşanıyor.

SEKTÖREL SEÇİCİLİK ÖNE ÇIKTI

Artık tüm sektörlerin değil; belirli kriterlere uyan, düşük borçluluk oranına sahip ve karlılığı yüksek şirketler ön plana çıktı. Bu dönemde, özellikle piyasa değeri düşük ancak ihracat gücü yüksek hisseler yatırımcıların radarına girebilir."