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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Erken emeklilik için prim ödemesinde devlet devrede! Ekstra fırsatlar geliyor

Erken emeklilik hakkı devreye girmeye hazırlanıyor. Her ay en az asgari ücretin üçte ikisi kadar prim ödenerek emekli olmak mümkün hale gelecek. Aile Yılı kapsamında primin üçte birini devlet karşılayacak. 15 yıl prim ödeyen ev kadınları yaş şartı olmadan emekli olabilecek. Milyonlarca ev kadını için emeklilik ve sosyal güvence sağlanacak. 18 yaşından büyük ve Türkiye'de ikamet eden ev kadınları sisteme başvurabilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile kayıtlı olacak. Sistemin detaylarını ve ödeme yöntemlerini Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem anlattı.

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KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 09:41

Milyonlarca ev kadını için emeklilik ve sosyal güvence müjdesi geldi. 18 yaşından büyük ve Türkiye'de ikamet eden ev kadınları sisteme başvurabilecek. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta ile kayıtlı olacak ve primlerin üçte birini devlet karşılayacak.

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Erken emeklilik için prim ödemesinde devlet devrede! Ekstra fırsatlar geliyor

EV KADINLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Milyonlarca ev kadınına yıllardır beklediği müjde geldi. Artık ev hanımları da emekli olabilecek, hem de devlet desteğiyle. Faruk Erdem'in aktardığına göre, yeni sistem sayesinde sosyal güvence kazanılacak, emeklilik yolu açılacak ve primlerin üçte birini devlet karşılayacak. Üstelik bazı annelere erken emeklilik hakkı da yolda.

Erken emeklilik için prim ödemesinde devlet devrede! Ekstra fırsatlar geliyor

HER EV KADINI BU SİSTEMDE YER ALABİLECEK

Ev kadını ol, sigortalı olma, hatta daha önce hiç çalışmamış bile ol… 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye’de ikamet ediyorsan emeklilik sistemine dahil olabileceksin.

ÖNCE SOSYAL GÜVENCE SONRA EMEKLİLİK KAPISI

Ev kadınları isteğe bağlı sigorta sistemiyle Bağ-Kur’lu sayılacak. Hem emeklilik hem de sağlık primleri ödenecek. Böylece hem kadınlar hem de onların ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Erken emeklilik için prim ödemesinde devlet devrede! Ekstra fırsatlar geliyor

PRİM ÖDEMESİNDE DEVLET DEVREDE

Her ay düzenli olarak yatırılacak primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Şu anki rakamlarla devletin katkısı ayda yaklaşık 2.774 TL, toplamda ise 500 bin TL’yi buluyor.

Erken emeklilik için prim ödemesinde devlet devrede! Ekstra fırsatlar geliyor

15 YIL PRİMLE EMEKLİ OLUNABİLECEK

İsteğe bağlı sigorta ödeyen ev kadınları 5.400 gün (yaklaşık 15 yıl) primle emekli olabilecek. Daha önce çalışmış olanlar eksik günlerini bu sistemle tamamlayarak EYT gibi haklardan da yararlanabilecek.

Erken emeklilik için prim ödemesinde devlet devrede! Ekstra fırsatlar geliyor

ANNELER İÇİN EKSTRA FIRSATLAR GELİYOR

Çocuk büyüten annelere yıpranma hakkı benzeri prim avantajı planlanıyor. Her yıl için ekstra prim eklenebilecek, emeklilik yaşı öne çekilebilecek. Çocuk sayısı arttıkça avantajlar da artacak.

Erken emeklilik için prim ödemesinde devlet devrede! Ekstra fırsatlar geliyor
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DOĞUMDAN ÖNCEKİ YILLAR DA SAYILACAK MI?

Annelere doğum borçlanmasıyla ilgili büyük bir adım daha gündemde: Sigortadan önce doğan çocuklar için de prim borçlanması yapılabilecek. Bu da binlerce annenin yıllar öncesinden gün kazanarak erken emeklilik şansı yakalaması demek.

Erken emeklilik için prim ödemesinde devlet devrede! Ekstra fırsatlar geliyor
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