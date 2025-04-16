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 | Kübra Çelepi

Gurbetçilere Meclis müjdesi! Yurt dışında çalışan emeklilerin maaşı kesilmeyecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının emekli maaşının kesilmemesini sağlayacak düzenleme teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yurt dışında tam zamanlı çalışmak isteyen emeklilerin maaşlarını kesintisiz alma imkanına sahip olmaları için çalışmalar başladı. AK Parti eski MKYK üyesi bir milletvekili tarafından verilen teklif, özellikle emekli olup yurt dışında çalışmak isteyen gurbetçiler için uzun süredir beklenen düzenlemeyi içeriyor. Konunun detaylarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş, açıkladı.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 16:13

Yeni bir kanun teklifiyle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları emekli olduklarında yurt dışında tam zamanlı çalışırken de maaşlarından kesinti yapılmayacak. Mevcut düzenlemeye göre, Türkiye’den yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan vatandaşlar, yurt dışında tam zamanlı çalıştıklarında emekli maaşları kesiliyordu. Meclisi’e sunulan yeni kanun teklifi ile bunun önüne geçilmesi planlanıyor.

Gurbetçilere Meclis müjdesi! Yurt dışında çalışan emeklilerin maaşı kesilmeyecek

GURBETÇİLERİN HAYALİNİ KURDUĞU DÜZENLEME MECLİS'TE

Konuyla ilgili müjdeyi veren SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni bir kanun teklifi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için tarihi bir fırsat olabilir. AK Parti eski MKYK üyesi bir milletvekili tarafından verilen teklif, özellikle emekli olup yurt dışında çalışmak isteyen gurbetçiler için uzun süredir beklenen düzenlemeyi içeriyor.

Gurbetçilere Meclis müjdesi! Yurt dışında çalışan emeklilerin maaşı kesilmeyecek

EMEKLİ MAAŞI KESİNTİSİ TARİH OLABİLİR

Mevcut düzenlemeye göre, Türkiye’den yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan vatandaşlar, yurt dışında tam zamanlı çalıştıklarında emekli maaşları kesiliyor. Ancak aynı şartlarda Türkiye’de çalışan emekliler için maaş kesintisi yapılmıyor. Bu eşitsizlik, yeni kanun teklifi ile sona erebilir.

YENİ KANUN TEKLİFİ NE GETİRİYOR?

Kanun teklifinde şu ifadeler yer alıyor:

  • Yurt dışı borçlanması yaparak emekli olan vatandaşlarımız, yurt dışında tam zamanlı çalıştıklarında da emekli maaşlarını almaya devam edebilecek.
  • Türkiye’de uygulanan sistem gibi, sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışma imkanı sağlanacak.
  • Yani hem Türkiye’den emekli maaşı alınabilecek hem de yurt dışındaki maaşla tam zamanlı çalışılabilecek.

Bu düzenleme, yurt dışında çalışırsan maaşın kesilir dönemini sona erdirmeyi hedefliyor.

Gurbetçilere Meclis müjdesi! Yurt dışında çalışan emeklilerin maaşı kesilmeyecek

GURBETÇİLER BUNU YILLARDIR BEKLİYORDU

Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da gündeme getirdiği bu konu, özellikle Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının en büyük talepleri arasında yer alıyordu. Şimdi bu talep nihayet Meclis gündemine geldi.

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DİKKATLİ OLUN PARANIZI KAPTIRMAYIN

28 yıla yakın süre SGK’da görev yapmış bir uzman olarak konuşuyorum, rmeklilik danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren dolandırıcılara karşı dikkatli olun. SGK’nın bağlayacağı maaşlar bellidir, kimseye boş yere para kaptırmayın. Yurt dışından emeklilikle ilgili bilgi alırken mutlaka yetkili ve güvenilir kaynaklara başvurun.

Gurbetçilere Meclis müjdesi! Yurt dışında çalışan emeklilerin maaşı kesilmeyecek

GÖZLER ŞİMDİ MECLİS’TE

Bu düzenleme yasalaşırsa, yurt dışında yaşayan Türk emekliler hem maaşlarını kesintisiz alabilecek hem de tam zamanlı çalışabilecek. Bu teklifin yasalaşması halinde, hem Türkiye’den emekli maaşı alıp hem yurt dışında tam zamanlı çalışabileceksiniz. Müjde niteliğindeki bu gelişmeyi yakından takip edeceğim."

Gurbetçilere Meclis müjdesi! Yurt dışında çalışan emeklilerin maaşı kesilmeyecek
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Sıkça Sorulan Sorular

Kimler yurt dışı borçlanması yapabilir?
Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler (mavi kartlılar) ile bunların Türk vatandaşı olan hak sahipleri borçlanma hakkına sahiptirler. Ayrıca, Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığına haiz çifte vatandaşlar da borçlanma yapabilir.
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#Ekonomi
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