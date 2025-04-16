Gram altın fiyatı için ilk durak 4600 TL sonra 5000 TL! Merkez Bankaları da atağa geçti

Altın fiyatları rekora doymuyor. Sarı metal, doların değer kaybetmesi, ABD-Çin ticaret gerilimi ve küresel ekonomik endişelerin artmasıyla tüm zamanların zirvesine yükseldi. Ons altın 3 bin 292 dolardan, gram altın fiyatı ise 4 bin 30 liradan işlem görüyor. Ekonomist Tuna Kaya, yeni beklentileri paylaştı.

Dolarda yaşanan değer kaybının ardından altın fiyatları tüm zamanların zirvesine ulaştı. Ons altın 3 bin 292 dolara yükseldi. Altın fiyatlarındaki yükselişin belirsizlik ve ekonomik endişelerden kaynaklandığını ifade eden Ekonomist Tuna Kaya, kritik açıklamalarda bulundu.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMANA DEMİR ATTI

TGRT Haber TV'ye konuşan Tuna Kaya'nın açıklamaları şöyle;

"Küresel gerilim yatırımcıyı güvenli limana sürüklüyor. ABD ile 75 ülke arasında devam eden gümrük tarifesi gerilimi, yalnızca jeopolitik riskleri değil, piyasaları da sarstı.Tüm bu küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. Merkez bankaları, yatırım fonları ve bireysel yatırımcılar, hızla güvenli liman olan altına yöneldi.

ALTINDA 3400 DOLAR KISA VADELİ BEKLENTİ

Altın fiyatları beklentilerin çok üzerinde seyrederken, yatırımcıların gözü 3400 dolar seviyesine çevrildi. 3200 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması, teknik analizlere göre bir sonraki durağın 3400 olacağına işaret ediyor. Özellikle 90 günlük tarifelerde yaşanan ertelemeye rağmen Trump’ın 75 ülkeyle girdiği ticaret savaşı riskinin halen sürdüğünü ve bunun altın fiyatlarını yukarı yönde beslediğini gösterir.

GRAM ALTIN İÇİN 4000’LERİN ÜZERİNDE 5000 TL YOLCULUĞU

Yurt içinde ise gram altın 4000 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlamış durumda. Bu seviyenin korunması halinde yıl sonunda hedeflenen rakamlar çok daha yüksek. İlk etapta 4600 TL, ardından ise 5000 TL beklentisi konuşuluyor. Sadece bireysel yatırımcılar değil, merkez bankaları da altın alımına yönelmiş durumda. Hatta bazı ülkelerin merkez bankaları, fiziki altınlarını farklı bölgelerden teslim almaya başladılar. Bu da altına olan güveni ve talebi açıkça ortaya koyuyor.

BORSA DURAKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sürdürdüğü faiz indirim süreci, yaşanan siyasi gerilim ve kur baskısı nedeniyle sekteye uğradı. Önümüzdeki iki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi beklenmiyor. Bu gelişme, borsa üzerinde baskı yarattı. 8800 seviyesinden başlayan yükseliş trendi durmuş durumda. Ancak 9600 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde Borsa İstanbul’un yeniden 11 bin puanın üzerine çıkabilir.

KÜRESEL PİYASALAR TRUMP TARAFINDAN SARSILIYOR

ABD Başkanı Trump’ın ticaret tarifeleri, küresel piyasaları olduğu gibi Türkiye borsasını da doğrudan etkiliyor. Özellikle elektronik ürünlerde %10 seviyesinde bırakılan tarifeler, piyasalarda tedirginlik yaratırken, yatırımcılar ‘bekle-gör’ moduna geçmiş durumda. ABD 10 yıllık tahvilleri ve dolar gibi geleneksel güvenli limanlara olan güvenin zedelenmesi, altına olan ilgiyi daha da artırdı.

MERKEZ BANKASI BEKLEMEDE KARARLAR GECİKEBİLİR

FED’in bu ayki toplantısında faizleri sabit bırakması beklenirken, Başkan Powell dahil birçok yetkili, verileri izlemeye devam edeceklerini belirtiyor. “Tarifelerin etkisini görmek istiyoruz” diyen FED’in bu kararsız tutumu, küresel yatırımcıların yönünü altına çevirmesine neden oldu. TCMB tarafında da benzer bir tutum söz konusu. Kısa vadede faiz indirimi beklenmiyor. Bu durum da TL varlıklar ve borsa üzerinde baskıyı artırıyor."