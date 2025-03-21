Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Mart 2025 altın fiyatları

İstanbul
Bu hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın son işlem gününe sakin başladı. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.703,99 liradan satıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Mart 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 742 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,05 artışla 3 milyon 730 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.703,99 TL'den, çeyrek altın ise 6.108,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 21 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.702,49
Satış 3.703,99
Alış 6.041,00
Satış 6.108,00
Alış 12.082,00
Satış 12.218,00
Alış 24.088,00
Satış 24.332,00
Alış 3.030,94
Satış 3.034,75