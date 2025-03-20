Her şey çok hızlı değişecek tapularınıza veda edin! İslam Memiş açıkladı: Sadece 5 yıl kaldı

Türkiye'de altın piyasasında önemli değişiklikler yaşandı. Güncel altın gelişmelerini yorumlayan finans analisti İslam Memiş, 2030 yılına kadar yaşanacak radikal değişimleri anlattı. İthalat yasağı, işçilik maliyetleri ve yeni düzenlemeler altından satışını sınırlandırdı. "Perakende kuyumculuk yüzde 80 oranında kapanabilir" diyen uzman, "Büyük kuyumcu vitrinleri ve lüks mağazalar yerini küçük sarraf dükkanlarına bırakacak" açıklamasında bulundu. İşte gelecekte yaşanması beklenen dolar altın gidişatı ve finansal gelişmeler.

Türkiye'de altın piyasasında kapsamlı düzenlemeler yapılmaya başlandı. 2025'te astar ve çekili altınların satışı yasaklandı. Yatırımcılar için altına kambiyo vergisi getirildi. Güncel gelişmeleri yorumlayan finans analisti İslam Memiş, "2030 yılında perakende kuyumculuk yüzde 80 oranında kapanacak. Altın piyasası kurumsal firmalar ve zincir marketler üzerinden yönetilecek. Küçük dükkanlar ise gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi birikim amaçlı altınlar satacak" açıklamasında bulundu.

ALTIN İTHALAT YASAĞI VE ETKİLERİ SÜRÜYOR

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"İki yıl önce, Türkiye’de altın ithalat yasağından dolayı bir kota uygulaması devreye girdi. Yurt dışından Türkiye’ye külçe altın girişi yasaklandı. Bu yasak nedeniyle 1 kilogram külçe altında 5.000 dolara kadar işçilik bedelleri görüldü. Daha sonra bu bedel 3.000 dolar seviyesine kadar geriledi. 2024 yılının son aylarında ise külçe altınlardaki işçilik 1.000 dolara kadar düştü. Bugünlerde ise işçilik maliyeti 900 dolar civarında seyrediyor.

Kaçakçılık tarafında ise ciddi bir artış yaşandı. Tüm dünya, Türkiye’yi konuşmaya başladı: “Neden bu kadar yoğun talep var? Neden her şeye rağmen, bu kadar işçiliğe rağmen Türkiye’de altın tarafında ciddi bir rağbet var?” diye sorulmaya başlandı. İthalat yasağı, kota uygulaması ve işçilik maliyetleri nedeniyle Türkiye’deki birçok atölye kapanmak zorunda kaldı ve yurt dışına taşındı.

ALTINDA STANDARTLAR NETLEŞİYOR

Daha sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girerek altın grubuna belli bir standart getirme kararı aldı. Bu kapsamda ilk olarak 0,25 gram ve 0,50 gram altınlara üretim yasağı getirildi. Geçen yıl, Türkiye’de 0,25 gram ve 0,50 gram altınların üretimi ve satışı yasaklandı.

Vatandaşlar, genellikle düğün, nişan ve özel günlerde takı olarak takmak için bu küçük altınları tercih ediyordu. Alım gücünün düşük olması nedeniyle bu altınlar daha erişilebilirdi. Ancak üretim ve satış yasağı ile birlikte vatandaşlar bu altınlara ulaşamaz hale geldi. Böylece Türkiye’deki altın takı kültürü, örf, adet ve gelenekler tarihe gömülmüş oldu.

İŞÇİLİKSİZ ALTINLARIN SATIŞINA YASAK

2025 yılına girilmesiyle birlikte yeni düzenlemeler devreye girdi. Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile şu karar alındı:

Türkiye’de “Asar altın” ve “çekili altın” adı verilen işçiliksiz altınların satışı yasaklandı.

Kuyumcular, bu tür altınları artık satamayacak.

BANKADAN ALTIN ALIM SATIMI YAPANLAR DİKKAT

Ancak vatandaşların elindeki çekili altınları bozdurma yasağı getirilmedi. Yani, elinde çekili altın bulunduran vatandaşlar rahat olsun, herhangi bir problemle karşılaşmayacaklar.

Bununla birlikte, bankadan altın alım-satımı yapan yatırımcılar için binde 2 kambiyo vergisi getirildi. Bu, 1 gram altın başına yaklaşık 7 TL vergi anlamına geliyor. Artık bankalardan altın alan yatırımcılar, her işlemde bu vergiyi ödemek zorunda kalacak.

2030 YILINA KADAR YENİ DÜNYA DÜZENİ TAMAMLANACAK

Yaklaşık 5 yıldır yeni dünya düzenini anlatıyorum. 2030 yılına kadar altın piyasasında radikal değişiklikler yaşanacak.

2030’a kadar, Türkiye’deki perakende kuyumculuk mağazalarının %80’inin kapanması bekleniyor.

Fiziki altın alım-satımı yalnızca kurumsal firmalar ve zincir marketler üzerinden yapılacak.

Küçük kuyumcular ise yalnızca gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi biriktirme amaçlı fiziki altın satışı yapabilecek.

Büyük kuyumcu vitrinleri ve lüks mağazalar yerini küçük sarraf dükkanlarına bırakacak.

5 metrekarelik veya 10 metrekarelik küçük dükkanlarda yalnızca gram altın, çeyrek altın gibi birikim amaçlı satışlar yapılacak.

İNSANSI ROBOT BAKICILAR GELİYOR

Altın piyasasındaki bu değişimlerin yanı sıra, jeopolitik gerilimler ve bölgesel savaşlar da yeniden gündeme gelmeye başladı. Piyasalarda her şey darmadağın bir hale geldi ve ciddi bir belirsizlik hakim oldu.

Elinizdeki varlıkların kıymetini bilin ve korumaya devam edin.

Günde 1 dolar biriktiren bir kişi, yaşlandığında robot bakıcı alacak parasını şimdiden biriktirmiş olur.

İnsansı robot bakıcılar, gelecekte tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak.

Türkiye’de işçi sorunu yaşayanların bu sorunu tamamen ortadan kalkacak. 2024’te yapılan tahminlerim doğru çıktı.

İş beğenmeyenler zor durumda kalacak. Afrika, Avrupa, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden Türkiye’ye çalışmak için göç edenler olacak.

İşine sahip çıkan, kendini geliştiren, uyumayan herkes kazanacak.” diyor.

Türkiye, birçok ülke için fırsat ülkesi olacak.

Önceden köylerden metropollere göç edenler, şimdi köylere geri dönecek.

Köylerindeki toprakları satanlar pişman olacak.

Yenidünya düzeninde “köy” kavramı ortadan kalkacak, “kasaba” kavramı ön plana çıkacak.

Her şey daha modern ve ulaşılabilir hale gelecek.

Terk edip kıymetini bilmeyenler, kendi topraklarının hizmetçisi olacaklar.

HER ŞEY ÇOK HIZLI DEĞİŞECEK

Her şey çok hızlı değişecek. 5 yıl kaldı. 2030’da sistem tamamen kurulmuş olacak. Karar verirken duygularla değil, mantıkla hareket etmek gerekiyor. Türkiye, gözde bir ülke haline gelecek. Ancak bakış açısına bağlı olarak bu durum fırsat da olabilir, tehdit de.

TAPU SAHİBİ OLAN SON NESLİ BİZİZ

Fiziki varlıklarına sahip olanlar son nesil olacak. Tapu sahibi olanların son nesli biziz. Boşuna nefesimizi tüketmiyoruz. Siz de hazırlığınızı yeni dünya düzenine göre yapın. Türkiye’de şu anda herkes dilediği kadar fiziki altına ulaşma fırsatına sahip. Cadde ve mahallelerde yüzlerce kuyumcu var. Ancak 2030’a kadar bu sistem değişecek ve perakende kuyumculuk neredeyse tamamen sona erecek. O güne kadar vatandaşlar, ellerindeki varlıkları korumalı ve geleceğe hazırlıklı olmalı.