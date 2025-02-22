Altın yatırımcısı bu hafta yatırımcısını güldürdü. Hafta içerisinde rekor seviyelerde yükseliş kaydedilen altın fiyatları haftanın son iş gününde durağan seyre geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 506 bin lira, en yüksek 3 milyon 534 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 3 milyon 527 bin lira oldu.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.438,07 TL'den, çeyrek altın 5.822,00 TL'den alıcı buluyor. İşte 22 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.437,53

Satış 3.438,07

22 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.772,00

Satış 5.822,00

22 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.546,00

Satış 11.645,00

22 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 23.016,00

Satış 23.190,00

22 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.934,68

Satış 2.935,11