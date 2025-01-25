25 Ocak 2025 07:12 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 07:36

Trump'ın dün Davos Zirvesi'ne video konferansla bağlanıp yaptığı açıklamalar sonrası altın fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 25 Ocak 2025 altın fiyatları...

Yıl sonunda dolar ve altın ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram rakam verdi!

Yıl sonunda dolar ve altın ne kadar olacak? Ekonomist Muhammet Bayram rakam verdi!

Trump​'ın Davos​'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu​'na video konferansla katılıp, jeopolitik risklerin giderilmesine ilişkin mesajları ile faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının ardından altın​ fiyatlarında yükseliş devam etti. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 173 bin 2 lira, en yüksek 3 milyon 184 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 artışla 3 milyon 182 bin 500 lira oldu.

Gram altın bugün 3.179,05 TL'den, çeyrek altın ise 5.216,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 25 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

25 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.178,67

Satış 3.179,05

25 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.169,00

Satış 5.216,00

25 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.338,00

Satış 10.431,00

25 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.612,00

Satış 20.775,00

25 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.770,79

Satış 2.771,18