Altın fiyatlar ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi uygulayacağı görüşü ve güven liman talebiyle rekor seviyelerde kalmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Şubat 2025 altın fiyatları...

Yatırımcının güvenli limanı altında hareketlilik sürüyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 515 bin lira, en yüksek 3 milyon 560 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,5 azalışla 3 milyon 515 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.422,59 TL'den, çeyrek altın ise 5.742,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 26 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

26 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.422,04

Satış 3.422,59

26 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.691,00

Satış 5.742,00

26 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.380,00

Satış 11.482,00

26 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.695,00

Satış 22.872,00

26 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.916,66

Satış 2.917,09