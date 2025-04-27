Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Nisan 2025 altın fiyatları

Küresel ekonomik verilerdeki değişimler ve artan jeopolitik tansiyon, altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor. Bu hafta değer kaybeden altın, haftayı düşüşle tamamladı. Gram altın 4.100,23 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise yatırımcıların yakın takibinde. İşte 27 Nisan 2025 güncel altın fiyatları...
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile gümrük müzakerelerinin sürdüğüne dair yaptığı açıklamalar, altın fiyatlarındaki gerilemeyi hızlandırdı. Altın piyasasında standart altının kilogramı en düşük 4 milyon 110 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 152 bin TL'yi gördü. Haftanın son işlem gününde altının kilogram fiyatı yüzde 1,1'lik düşüşle 4 milyon 131 bin TL oldu. Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ise "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok merak edilenler arasında. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? İşte 27 Nisan güncel altın fiyatları...
Alış 4.099,20 T
Satış 4.100,23 TL
Alış 6.779,00 TL
Satış 6.849,00 TL
Alış 13.559,00 TL
Satış 13.697,00 TL
Alış 27.034,00 TL
Satış 27.289,00 T
Alış 3.318,98 dolar
Satış 3.319,68 dolar