Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Nisan 2025 altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile gümrük müzakerelerinin sürdüğüne dair yaptığı açıklamalar, altın fiyatlarındaki gerilemeyi hızlandırdı. Altın piyasasında standart altının kilogramı en düşük 4 milyon 110 bin TL, en yüksek ise 4 milyon 152 bin TL'yi gördü. Haftanın son işlem gününde altının kilogram fiyatı yüzde 1,1'lik düşüşle 4 milyon 131 bin TL oldu. Altın alım satımı yapmayı planlayanlar ise "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları en çok merak edilenler arasında. Peki, gram altın ve çeyrek altın bugün kaç TL oldu? İşte 27 Nisan güncel altın fiyatları...

27 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.099,20 T

Satış 4.100,23 TL

27 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.779,00 TL

Satış 6.849,00 TL

27 NİSAN 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 13.559,00 TL

Satış 13.697,00 TL

27 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.034,00 TL

Satış 27.289,00 T

27 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.318,98 dolar

Satış 3.319,68 dolar