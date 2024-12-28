Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2024 altın fiyatları

28 Aralık 2024 07:13 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 07:18

Altın fiyatları hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir izledi. Cuma güne 3 bin lira sınırına yaklaşan altın günü yine düşüşle kapadı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Aralık 2024 altın fiyatları...

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 3 bin lira​, en yüksek 3 milyon 10 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 4 bin lira oldu. Gram altın bugün 2.956,54 TL'den, çeyrek altın ise 4.923,00 TL'ye satılıyor. İşte 28 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 28 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 2.956,17 Satış 2.956,54 28 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 4.803,00 Satış 4.923,00 28 ARALIK 2024 YARIM NE KADAR? Alış 9.637,00 Satış 9.846,00 28 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 19.244,00 Satış 19.616,00 28 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.615,37 Satış 2.615,70 İlgili Haberler Faiz düşerse altın yükselir mi? Merkez Bankası faiz oranını açıkladı Dolar, euro, borsa ve altının faiz indirimi tepkisi