Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2024 altın fiyatları

03 Kasım 2024 09:29 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 09:44

Yatırımcıların güvenli limanı olan gram altın ve çeyrek fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Gram altın güne 3 bin 17 liradan başlarken çeyrek altın 5 bin 60 liradan işlem görmeye başladı. İşte 3 Kasım güncel altın fiyatları...

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2024 altın fiyatları

Yatırımcılar ve piyasaya ilgi duyan vatandaşlar, altın​ fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmaya çalışan yatırımcılar ise sık sık gram altın​ ve çeyrek altın​ fiyatlarını kontol ediyor. Bugün gram altın fiyatı 3.017 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 4.935 liradan açılış yaptı. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yerini alıyor.

İşte 2 kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

3 KASIM GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.017

Satış: 3.018

3 KASIM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.060

Satış: 5.118

3 KASIM YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 10.089

Satış: 10.229

3 KASIM CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 20.179

Satış: 20.387

3 KASIM ATA ALTINI NE KADAR?

Alış: 20.661

Satış: 21.186

3 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.736

Satış 2.736