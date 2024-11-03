Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Kasım 2024 altın fiyatları
Yatırımcıların güvenli limanı olan gram altın ve çeyrek fiyatları vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Gram altın güne 3 bin 17 liradan başlarken çeyrek altın 5 bin 60 liradan işlem görmeye başladı. İşte 3 Kasım güncel altın fiyatları...
Yatırımcılar ve piyasaya ilgi duyan vatandaşlar, altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmaya çalışan yatırımcılar ise sık sık gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını kontol ediyor. Bugün gram altın fiyatı 3.017 liradan işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 4.935 liradan açılış yaptı. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.
Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yerini alıyor.
İşte 2 kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
3 KASIM GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 3.017
Satış: 3.018
3 KASIM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 5.060
Satış: 5.118
3 KASIM YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 10.089
Satış: 10.229
3 KASIM CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 20.179
Satış: 20.387
3 KASIM ATA ALTINI NE KADAR?
Alış: 20.661
Satış: 21.186
3 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.736
Satış 2.736