Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Şubat 2025 altın fiyatları

ABD'de tarım dışı istihdam Ocak ayında 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 285 bin lira, en yüksek 3 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,3 yükselişle 3 milyon 340 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.308,25 TL'den, çeyrek altın ise 5.489,00 seviyesinden işlem görüyor. İşte 8 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

8 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.307,64

Satış 3.308,25

8 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.433,00

Satış 5.489,00

8 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.866,00

Satış 10.978,00

8 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 21.665,00

Satış 21.865,00

8 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.860,40

Satış 2.860,87