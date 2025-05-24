Gram altın, çeyrek altın uçtu! İşte 24 Mayıs 2025 altın fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50 ek gümrük vergisi uygulamayı önermesi sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 177 bin lira, en yüksek 4 milyon 205 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 177 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 4.203,63 TL'den, çeyrek altın ise 6.983,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 24 Mayıs 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 MAYIS 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.202,41

Satış 4.203,63

24 MAYIS 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.830,00

Satış 6.983,00

24 MAYIS 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 13.660,00

Satış 13.967,00

24 MAYIS 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.236,00

Satış 27.806,00

24 MAYIS 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.357,37

Satış 3.358,55