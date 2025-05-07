Gram altın, çeyrek altın yükselişe geçti! İşte 7 Mayıs 2025 altın fiyatları

YATIRIM İÇİN HANGİ ALTINI ALMALIYIZ?

Birikim yapmak için altın, yıllardır güvenilir bir yatırım aracı olarak kabul edilir. Birikim için en karlı altın türü ise genellikle gram altın veya çeyrek altın gibi küçük ölçülerdeki altınlardır.