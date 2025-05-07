Piyasalar faiz kararına kilitlendi! Kritik veri öncesi dolar ve euro ne kadar? İşte 7 Mayıs 2025 döviz kurları

İstanbul
Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. FED faiz kararı öncesinde dolarda hareketlilik yaşanıyor. Euro ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2025 döviz kurları...
Piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası kararını çevrildi. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını etkileyen FED faiz kararı öncesinde yatırımcıların bekleyişi sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,6432 liradan, euro 43,9189 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 7 Mayıs 2025 güncel döviz kurları...
Alış 38,6370
Satış 38,6432
Alış 43,8816
Satış 43,9189
Alış 51,6338
Satış 51,6827