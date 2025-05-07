Piyasalar faiz kararına kilitlendi! Kritik veri öncesi dolar ve euro ne kadar? İşte 7 Mayıs 2025 döviz kurları

Döviz kurları, dolar, euro ve sterlin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. FED faiz kararı öncesinde dolarda hareketlilik yaşanıyor. Euro ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2025 döviz kurları...