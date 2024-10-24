Gram altın, çeyrek altında hareketlilik! İşte 24 Ekim 2024 altın fiyatları

24 Ekim 2024 07:18 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 07:41

Haftaya rekorlarla başlayan altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gram altın ve çeyrek altın yükseliş sürüyor. İşte 24 Ekim 2024 altın fiyatları...

Altın​ piyasasında en düşük 3 milyon 130 bin lira, en yüksek 3 milyon 158 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,4 artışla 3 milyon 142 bin lira oldu. Altın fiyatları​ güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın​ 3.000,44 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.144,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.000,08

Satış 3.000,44

24 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.092,00

Satış 5.144,00

24 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.153,00

Satış 10.283,00

24 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.307,00

Satış 20.493,00

24 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.723,31

Satış 2.723,70