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Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 15 Ekim 2024 altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Ekim 2024 07:18 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 08:08
Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 15 Ekim 2024 altın fiyatları

Yeni haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları haftanın ikinci gününe düşüşle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Ekim 2024 altın fiyatları...

Ons altın​, uluslararası piyasalarda akşam saatlerinde 2 bin 647 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 3 milyon 40 bin liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın​ 2.915,24 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.979,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 15 Ekim 2024 altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte  15 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 15 Ekim 2024 altın fiyatları - 2. Resim

15 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.914,37

Satış 2.914,90

15 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.925,00

Satış 4.979,00

Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 15 Ekim 2024 altın fiyatları - 3. Resim

15 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.818,00

Satış 9.950,00

15 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.636,00

Satış 19.829,00

Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 15 Ekim 2024 altın fiyatları - 4. Resim

15 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.644,91

Satış 2.645,18

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Kaynak: tgrthaber.com
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Altın Aşk15 Ekim 2024 07:24

Altin fiyatlar hala yukarıda gidiyorsa bi bi birikim yapmalıyım da olur işler

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