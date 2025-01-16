Gram altın fiyatı yeni rekorunu kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

16 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:43

Yatırımcıların güveninin artık hisse senedi ve döviz piyasalarına doğru kaymasına rağmen altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Trump'ın geçen yıl kasım ayında Beyaz Saray'ı geri almasının ardından altın fiyatları hızla yükselişe geçti. Gram altın özellikle bugün Fed’in faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi ile tüm zamanların zirvesine çıktı.

İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

İslam Memiş "Onlar hep kaybeden olacak" diyerek uyardı! Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Altın, gümüş, euro ve dolar oyunu değişti

Altın​ fiyatları yılın son iki ayını kayıpla kapatmıştı. Ancak 2024​, ons altın için neredeyse yüzde 28'lik bir artışla 2.790 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı muhteşem bir yıl oldu. Yatırımcıların güveninin artık hisse senedi ve döviz piyasalarına doğru kaymasına rağmen altın fiyatı​ grafiklerde yükselişini sürdürüyor. 2025 yılının, yatırımcıları Trump​'ın davranışları sebebiyle altına geri kaydırabileceği bir yıl olması bekleniyor.

ALTIN FİYATLARI FED​ BEKLENTİLERİ İLE YÜKSELDİ

Trump'ın geçen yıl kasım ayında Beyaz Saray'ı geri almasının ardından altın fiyatları yeni zirvelere ulaştı. Altın fiyatları küresel ve yerel piyasalarda yükseliş trendini sürdürüyor.

Uluslararası piyasasında altının ons fiyatı 13 dolar artışla 2703 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN FİYATI REKOR KIRDI

Altın fiyatları, ABD'de beklenenden daha düşük gelen çekirdek enflasyon rakamlarının, Fed'in bu yıl iki kez faiz indirimine gitme ihtimalini artırmasının ardından, Perşembe günü daha önce gördüğü bir aylık zirvelerin yakınında yükseldi.

Fed’in 4 yıllık aranın ardından faiz indirim döngüsünü başlatması ile belirsizlikler nedeniyle geçtiğimiz yılın ekim ayında gram altının 3 bin 76 liraya kadar çıkmıştı. Gram altın şu anda 3.088 liraya ulaştı.

Altın fiyatları anlık şöyle;

Çeyrek Altın: 5.028 TL alış, 5.060 TL satış

Yarım Altın: 10.056 TL alış, 10.119 TL satış

Tam Altın: 20.051 TL alış, 20.155 TL satış

Cumhuriyet Altını: 20.454 TL alış, 20.763 TL satış

ALTIN FİYAT TAHMİNİ 2025

Altın fiyatları 2024'te 3.000 dolar sınırına ulaşmaya çalıştı ancak Trump'ın zaferinden sonra Kasım ayındaki boğa koşuları sekteye uğradı. Yaklaşık iki aydır 2.500 ila 2.600 dolar seviyesinde dolaşmaya devam ettiler. Ancak önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatının 2025'te 3.000 dolara ulaşabileceğini öngören bir rapor yayınladı.

Finans analisti İslam Memiş'e göre, gram altın fiyatının temmuz aylarında 3500 TL'ye ulaşması bekleniyor.