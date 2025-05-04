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 | Bengü Sarıkuş

Gram altın için hem rakam hem tarih verdi! İslam Memiş 'sürpriz olmaz' diyerek duyurdu

Altın yatırımcısı sert dalgalanma sonrası beklemeye geçti. Altın fiyatı ile ilgili tahminler de gelmeye devam ediyor. Altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, gram altın için 'sürpriz olmaz' diyerek hem rakam hem de tarih verdi. Peki altın fiyatı ne zaman yükselecek? İşte detaylar...

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Gram altın için hem rakam hem tarih verdi! İslam Memiş 'sürpriz olmaz' diyerek duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 10:49

Altın fiyatlarındaki dalgalanma tüm piyasa oyuncuları tarafından ilgiyle izlenirken, finans analisti İslam Memiş konuya ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu. Yatırımcının aklındaki sorulara değinen Memiş, 'altın yükselecek mi?' sorusuna tarih ve aynı zamanda rakam vererek cevap verdi.

Altın yükselecek mi? Gram altında son durum ne? Altın fiyatları düşecek mi? Akıllarda birçok soru varken finans uzmanı İslam Memiş yatırımcının soru işaretlerine cevap verdi. İslam Memiş, hem kısa vade hem de orta ve uzun vade için altın piyasasına yönelik tahminlerde bulundu.

Gram altın için hem rakam hem tarih verdi! İslam Memiş 'sürpriz olmaz' diyerek duyurdu

Katıldığı bir televizyon programında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Amerika'da açıklanan tarımdaki istihdam verisi beklentinin biraz daha üzerinde geldi ve dolayısıyla normalde altın fiyatlarını yükseltecek bir gelişmeyle altın fiyatları hızlı bir şekilde toparlanması gerekiyordu. Teknik olarak da 3350 - 3330 dolar seviyesine kadar yükselmesi gerekiyordu. Ama cılız bir yükselişle yani haftayı 3240 dolar seviyesinden tamamladı. Bu da altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketlerin çok istekli olmadığını bize göstermiş oldu.

Gram altın için hem rakam hem tarih verdi! İslam Memiş 'sürpriz olmaz' diyerek duyurdu

YÜKSELİŞLE HAFTAYI TAMAMLADI

Dolayısıyla normalde Amerika'da açıklanan enflasyon verisi altın fiyatlarını, gümüş fiyatlarını, dolar karşısındaki varlıkların yükselişini destekleyen bir sonuç geldi. Ama buna rağmen de 3.240 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Bir trend kırılımı olacaktı çünkü, bu trend kırılımı yaşanmadı. Yine de yıldız bir yükselişle haftayı tamamladı. Geçen hafta geride bıraktığımız haftada ons altın ve gram altın yüzde 5 - yüzde 6 civarında bir düşüşle haftayı tamamladı.

Gram altın 4350 lira seviyesinden geriledi. Geçen hafta 4040 lira seviyesine kadar geriledi fiziki altın. Haftayı da 4095 lira seviyesinden tamamladı. Ons altın 3502 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Geçen hafta 3200 dolar seviyesine kadar geriledi. 3240 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. Yine teknik olarak bu satış baskısının kısa vadede devam etmesini bekleyebiliriz. Ons altın tarafında yine 3150 - 3090 dolar seviyeleri var aşağıda. Gram altın tarafında 4000 lira seviyesinin altında 3800 lira seviyesine kadar bir alan var. Dip seviyesi olarak, alım seviyesi olarak buraları yine takip etmeyi sürdüreceğiz.

Gram altın için hem rakam hem tarih verdi! İslam Memiş 'sürpriz olmaz' diyerek duyurdu

YUKARI YÖNLÜ HAREKET BEKLENTİSİ

Bu soluksuz yükselişler, soluksuz ralli süreci özellikle ilk kez altın alacak veya bugüne kadar altın almamış olan yatırımcılara da bir uyarı niteliğindeydi. Hani bekleyin, acele etmeyin, panik yapmayın. Çünkü biz Türkiye'de her yıl böyle panikler görüyoruz. Yani zirveden alıp alamama korkusunu hep görüyoruz. Ama ondan sonra da sert satışların geldiğini görüyoruz ve dolayısıyla panik yapmayan yatırımcısı son bir aydır iyi bir karar verdi. Gördüğünüz gibi bu kar satışları, teknik düzeltmeler yaşanabiliyor ve bir miktar daha bu soluklanma, teknik olarak satışların devam etme olasılığı güçlü.

Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü hareketler göreceğiz ama kısa vadede o teknik düzeltmelerin devamının gelmesi gerekiyor ki altın fiyatları yine kaldığı yerden yoluna devam edebilsin.

Gram altın için hem rakam hem tarih verdi! İslam Memiş 'sürpriz olmaz' diyerek duyurdu

HAZİRAN VE TEMMUZ AYINA İŞARET ETTİ

2025 yılı küresel piyasalar açısından öngörülemeyen bir yani gelişmelerin çok hızlı yaşandığı... Mesela bugünkü rakamları biz yıllık bazda bekliyorduk, yaz aylarında bekliyorduk ama 4,5 ayda gerçekleşti. Dolayısıyla böyle öngörülemeyen süreçlerde de zamanlama üzerinden bir tarihte bulunmak oldukça zor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki ons altın tarafında 3500 dolar beklentimiz gerçekleşti. Gram altın tarafında bu yılla alakalı beklentim 4 bin 500 lira seviyesiydi. 4 bin 350 lira seviyesinden kar satışı geldi. Yine yaz aylarında Haziran, Temmuz gibi 4500'lü rakamları bekliyor olacağım.

Gram altın için hem rakam hem tarih verdi! İslam Memiş 'sürpriz olmaz' diyerek duyurdu

6 BİN LİRA SEVİYESİNE ÇIKACAK

Ama biraz daha uzun vadeye baktığımız zaman önümüzdeki yıla baktığımız zaman yine 6 bin lira seviyesi gram altın tarafında sürpriz olmayan rakamlar olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla kısa vadede o 4 bin lira seviyesinin altını gördükten sonra tekrar kademeli yükselişler 4500 - 4750 gibi rakamlar karşımızda olabilir diye düşünüyorum"

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