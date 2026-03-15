Gram altın ne kadar? 15 Mart 2026 altın fiyatlarında son durum

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki savaş altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden oluyor. Yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu yakından takip ediyor. Peki pazar günü gram altın ne kadar? Ons altın, çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Mart 2026 güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 5.018,79 TL
Satış: 5.019,58 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.581,40 TL
Satış: 6.628,12 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 46.874 TL
Satış: 47.316 TL
TAM ALTIN
Alış: 46.287,25 TL
Satış: 47.223,78 TL
YARIM ALTIN
Alış: 23.509 TL
Satış: 23.752 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.755 TL
Satış: 11.880 TL
GRAM ALTIN
Alış: 7.134,90 TL
Satış: 7.136,03 TL