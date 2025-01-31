Gram altın rekor tazeledi! Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 altın fiyatları

31 Ocak 2025 07:17 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 07:34

Geçtiğimiz haftadan beri yükselişini sürdüren altından yeni bir rekor daha geldi. Gram altın zirveyi gördü ve şu sıralar 3 bin 225 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 31 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları jeopolitik risklerin yanı sıra artan belirsizlik ve dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 162 bin lira, en yüksek 3 milyon 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,7 yükselişle 3 milyon 192 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 3.225,08 TL'den, çeyrek altın ise 5.280,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 31 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

31 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.224,63

Satış 3.225,08

31 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.221,00

Satış 5.280,00

31 OCAK 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.441,00

Satış 10.567,00

31 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.815,00

Satış 21.045,00

31 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.795,01

Satış 2.795,54