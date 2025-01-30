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Gram altın tarihi rekor kırdı

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 17:40 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:48

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını sabit tutma kararı aldıktan sonra altın piyasasında büyük bir hareketlilik yaşandı. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın etkisiyle altın fiyatları tarihi zirvelere ulaşırken, yatırımcıların gözü piyasadaki gelişmelere çevrildi.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından yükseliş trendini sürdürüyor. Ons altın, yüzde 0,69 değer kazanarak 2.783 dolara kadar yükselirken, gram altın 3.204 TL ile tarihi zirvesini gördü. Çeyrek altın ise 5.198 TL seviyesinde işlem gördü.

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FED FAİZ KARARI VE TRUMP’IN TEPKİSİ

Fed, piyasalarda merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda temkinli hareket edeceklerini belirterek, enflasyon ve istihdam verilerinin dikkatle takip edileceğini vurguladı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump ise faiz kararına sert tepki göstererek Powell’ı hedef aldı. Trump, yaptığı açıklamada, "Enflasyonu kontrol altına almakla kalmayacağım, aynı zamanda ülkemizi mali ve ekonomik açıdan yeniden güçlendireceğim." ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.204,05
Satış: 3.204,47

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.198,00
Satış: 5.240,00

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 10.392,00
Satış: 10.481,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 20.725,00
Satış: 20.876,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.783,38
Satış: 2.783,86

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Kaynak: tgrthaber.com

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