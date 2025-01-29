İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı! Tüm ezberler bozulacak: Altın, dolar ve bitcoin yatırımcısı ne yapmalı?

29 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:24

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Şubat ayına dair değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Altın, dolar, borsa ve bitcoin üzerine öngörülerini paylaşan Memiş, bazı yatırım araçlarında 'dip' seviyelerine dikkat çekti.

Altın alacak veya satacaklar bu detaya dikkat! İslam Memiş rakam vererek uyardı

Altın alacak veya satacaklar bu detaya dikkat! İslam Memiş rakam vererek uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Şubat ayına ilişkin finansal değerlendirmesinde altın, dolar, borsa ve Bitcoin ekseninde önemli öngörülerde bulundu.

Yatırımcıları bazı enstrümanlarda dip seviyeler konusunda uyaran, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in TV 100'deki yazısındaki öngörüleri şöyle:

PİYASALARIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Küresel piyasaların odak noktasında ABD Merkez Bankası (Fed) bulunuyor. Fed, bu akşam saat 22:00’de yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından, 22:30’da Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısında vereceği mesajlar piyasalar açısından kritik olacak.

Şu an piyasalarda genel olarak sıkışık bir seyir gözlemleniyor. Borsa, döviz, pariteler, değerli metaller ve Bitcoin, Fed kararını bekleyerek dar bir bant aralığında hareket ediyor. Piyasa beklentisi, Fed’in faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde ve bu ihtimal büyük ölçüde fiyatlanmış durumda.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI KRİTİK

Memiş’in en çok merak ettiği konuların başında Powell’ın iki kritik soruya vereceği cevaplar geliyor:

1. ABD Başkanı Donald Trump’ın "Faizleri düşürmek için talimat vereceğim” açıklamasına nasıl cevap vereceği,

2. Fed’in bağımsızlığı ve Trump ile çalışma konusundaki tutumu.

Memiş’e göre Trump, yüksek faiz ve güçlü dolar istemiyor, çünkü bu iki unsurun ABD ekonomisi için olumsuz etkileri olabileceğini düşünüyor. Bu noktada dolar endeksi ile diğer yatırım araçlarının eş zamanlı bir değer kaybı yaşaması olasılıklar arasında.

"BELİRSİZLİK VE SÜRPRİZ GELİŞMELER YAŞANABİLİR"

Öte yandan Trump’ın ek vergilerle ilgili vereceği mesajların Fed tarafından nasıl değerlendirileceği de önemli bir gelişme olarak takip edilmeli.

Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda büyük bir dalgalanma beklemeyen Memiş, piyasanın mevcut beklentiyi önceden satın aldığını ve agresif bir yön kırılımı olmayacağını öngörüyor. Ancak yeni yılın, 20 Ocak 2025’te Trump’ın başkanlık yeminini etmesiyle yeni bir döneme girdiğini belirterek, belirsizliğin ve sürpriz gelişmelerin daha fazla yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

ALTIN GÜMÜŞ VE BİTCOİN BEKLENTİSİ

Altın, gümüş ve Bitcoin’in henüz dip seviyelerini test etmediğini söyleyen Memiş, bu varlıklarda düşüş beklentisinin sürdüğünü ifade ediyor. Açıkta kalmamak adına dolar veya euro gibi güvenli limanlarda beklemenin daha avantajlı olduğunu düşünüyor.

Borsa tarafında ise endişelenmediğini belirten Memiş, BIST 100 endeksinde 9.900-10.600 puan aralığının takip edilmesi gerektiğini söylüyor.

Trump ve Powell’ın birlikte çalışmaya devam edip etmeyeceği konusunda ise Memiş, bunun düşük bir ihtimal olduğunu düşünüyor. Ayrıca Fed üyelerinde değişiklik yaşanabileceği görüşünde.

Son olarak, uzun vadeli yatırımcılara seslenen Memiş, portföylerini çeşitlendirenlerin ve stratejik hamleler yapanların bu tür belirsizliklerden korkmaması gerektiğini vurguluyor.