Gram altın tarihi rekor kırdı! Çeyrek altın fiyatları uçtu! İşte 21 Ağustos 2024 altın fiyatları

21 Ağustos 2024 07:09 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 07:46

Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Dün karar açıklandı. Merkez Bankası politika faiz oranı yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Karar sonrası piyasalar hareketlendi, altın fiyatlarında yeni rekorlar geldi.

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 508 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 1,2 artarak 2 milyon 782 bin liraya çıktı.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.745,18 TL'den, çeyrek altın ise 4.572,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 21 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

21 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.744,71

Satış 2.745,18

21 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.502,00

Satış 4.572,00

21 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.025,00

Satış 9.131,00

21 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.022,00

Satış 18.205,00

21 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.517,07

Satış 2.517,56