Gümüş fiyatı altının izinden gidiyor! İslam Memiş 'tahtından edecek' dedi

20 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:20

Yılbaşından bu yana yüzde 40 kazanç! Altın fiyatları için 3 kritik seviye belli oldu: Gram altında 5 bin TL tahmini

Yılbaşından bu yana yüzde 40 kazanç! Altın fiyatları için 3 kritik seviye belli oldu: Gram altında 5 bin TL tahmini

Gümüş fiyatı kontrolü ele geçirerek yeni zirvesini kaydetti. Kritik direnç seviyesi olan 29 doların üzerine çıkan dolar yatırımcısını heyecanlandırdı. Beyaz metal şu ​​anda 29,60-29,65 dolar aralığında işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATI YÜKSELDİ

Altından daha az popüler olmasına rağmen, yatırımcılar yatırım portföylerini çeşitlendirmek, içsel değeri veya yüksek enflasyon dönemlerinde potansiyel bir korunma aracı olarak gümüşe yöneldi.

Gümüş şu ​​anda 29,60-29,65 dolar aralığında işlem görürken gün içinde %0,70'in üzerinde artış gösterdi. Bu, son dört haftanın en yüksek seviyesi oldu.

26,45 dolar bölgesinden veya mayıs ayının başlarından bu yana en düşük seviyeden dönen gümüş son zamanlardaki iyi toparlanmasını sürdürmeye hazır bir şekilde ilerliyor.

Kırılma noktasının yakınında dip-alımının ortaya çıkması ile artık desteklenen gümüş fiyatı yakın vadede daha fazla değer kazanmaya hazırlanıyor.

Analistler gümüşün yukarı yönlü momentumunun yeni başladığını ve herhangi bir satış baskısının bir alım fırsatı olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

GÜMÜŞ, 2024'TE ALTINI GERİDE BIRAKTI

Gümüş ve altın, 2024'te emtia piyasalarında en iyi performans gösteren varlıklar arasında yer alıyor. Her iki metal de bu yıl yıldız gibi getiriler sağladı.

Bu yılın başlarında giriş pozisyonu alan yatırımcılar güzel getiriler elde etti. Ancak gümüş bu yıl altını geride bıraktı ve tüm piyasa beklentilerini büyük bir farkla aştı. Tüm gözler altındayken gümüş zirveye çıktı.

2024 yılında bakır bile sekiz ayda çift haneli rakamlara sıçradı.

Bank of America'daki emtia analistleri, yıl sonuna kadar altın/gümüş oranının 75 puana düşeceğini öngördü.

Banka, bu yıl fiyatların ortalama 28 dolar civarında olmasını bekliyor.

Gümüş gram TL fiyatı alış 32,22 TL satış 32,26 TL'den fiyatlanıyor.

İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ TL TAHMİNİ

İslam Memiş, de analistlere paralel olarak gümüşün altının tahtını sarsabileceğini ifade etti.

Memiş'in gümüş tahminleri şöyle;

"Yılın şampiyonu gram gümüş olacak. O sürprizleri sever, acelesi yok.