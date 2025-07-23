Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşmasının diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken güvenli liman özelliği taşıyan altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Öte yandan, ons altın gece saatlerinde 3438 dolara kadar yükselerek 5 haftanın zirvesini görürken; gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 4.471 liraya taşıdı.

Altının gram fiyatı, saat 17:00 itibarıyla, 4.437 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 229 liradan, cumhuriyet altını 28.810 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise, 3.415 dolardan işlem görüyor.

ABD - JAPONYA ANLAŞMASI

Trump, ABD'nin Japonya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 gümrük vergisi uygulamasını içeren bir ticaret anlaşmasına vardığını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çinli yetkililerin önümüzdeki hafta Stockholm'de bir araya gelerek ticaret anlaşması için müzakere süresini 12 Ağustos'a kadar uzatmayı görüşeceklerini söyledi.

UZMANLAR NASIL YORUMLUYOR?

CM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Eğer 1 Ağustos'tan önce daha fazla ticaret anlaşması imzalanırsa, bu durum yatırımcıların risk iştahını daha da artırabilir ve altına olan talebi azaltabilir" dedi. "Ama dolar baskı altında kalmaya devam ederse, bu durum altının kısa vadede 3 bin 500 dolara yeniden yükselmesini mümkün kılabilir" diye ekledi.

DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLADI

Öte yandan, ABD dolar endeksi, rakip para birimleri karşısında iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum altını diğer para birimleri kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri ise Salı günü 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

TRUMP'TAN FED BAŞKANI POWELL'A YENİ SALDIRI

Bu arada Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürerek onu “aptal” olarak nitelendirdi ve faiz oranlarını yüksek tutmakla suçladı. Trump, Powell'in sekiz ay içinde görevden alınacağını da sözlerine ekledi.

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson ise, “Likiditenin düşük olduğu bu koşullarda, Powell üzerindeki görevden alma baskısı hafiflerse piyasa oynaklığı da azalabilir. Bu da ayıların, fiyatların 3.500 doların altına gerilemesini fırsat bilerek satışa geçmesine neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.