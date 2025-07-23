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 | Bengü Sarıkuş

Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın Japonya ile ticaret anlaşmasına varıldığını açıklamasının ardından yatırımcıların risk iştahının artmasıyla gerilerken, gece saatlerinde hızlı bir yükseliş gösterdi ve ons altın 5 haftanın zirvesini, gram altın ise tarihi rekorunu kırdı. İşte en güncel altın fiyatları...

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Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:07

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşmasının diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirmesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırırken güvenli liman özelliği taşıyan altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

Öte yandan, ons altın gece saatlerinde 3438 dolara kadar yükselerek 5 haftanın zirvesini görürken; gram altın fiyatı da ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 4.471 liraya taşıdı.

Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

Altının gram fiyatı, saat 17:00 itibarıyla, 4.437 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 229 liradan, cumhuriyet altını 28.810 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise, 3.415 dolardan işlem görüyor.

Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

ABD - JAPONYA ANLAŞMASI

Trump, ABD'nin Japonya'dan ithal edilen ürünlere yüzde 15 gümrük vergisi uygulamasını içeren bir ticaret anlaşmasına vardığını açıkladı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çinli yetkililerin önümüzdeki hafta Stockholm'de bir araya gelerek ticaret anlaşması için müzakere süresini 12 Ağustos'a kadar uzatmayı görüşeceklerini söyledi.

Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

UZMANLAR NASIL YORUMLUYOR?

CM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Eğer 1 Ağustos'tan önce daha fazla ticaret anlaşması imzalanırsa, bu durum yatırımcıların risk iştahını daha da artırabilir ve altına olan talebi azaltabilir" dedi. "Ama dolar baskı altında kalmaya devam ederse, bu durum altının kısa vadede 3 bin 500 dolara yeniden yükselmesini mümkün kılabilir" diye ekledi.

Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLADI

Öte yandan, ABD , rakip para birimleri karşısında iki haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum altını diğer para birimleri kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi. ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri ise Salı günü 9 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine indi.

Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

TRUMP'TAN FED BAŞKANI POWELL'A YENİ SALDIRI

Bu arada Trump, ABD Merkez Bankası () Başkanı 'a yönelik eleştirilerini sürdürerek onu “aptal” olarak nitelendirdi ve faiz oranlarını yüksek tutmakla suçladı. Trump, Powell'in sekiz ay içinde görevden alınacağını da sözlerine ekledi.

Gram altın tarihi rekorunu kırdı, ons altın haftanın zirvesinde!

City Index Kıdemli Analisti Matt Simpson ise, “Likiditenin düşük olduğu bu koşullarda, Powell üzerindeki görevden alma baskısı hafiflerse piyasa oynaklığı da azalabilir. Bu da ayıların, fiyatların 3.500 doların altına gerilemesini fırsat bilerek satışa geçmesine neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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#fed
#jerome powell
#altın fiyatları
#dolar endeksi
#Abd-japonya Ticaret Anlaşması
#Ticaret Anlaşmaları
#Ekonomi
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