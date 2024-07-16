Gram altın tüm zamanların zirvesinde! Trump'ın bir kelimesi yetti, altın fiyatları için 2 kritik gelişme

16 Temmuz 2024 11:30 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 11:50

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Gram altın fiyatları FED’in bu yıl 3 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerle yeni rekoruna imza attı. ABD enflasyon verilerindeki iyileşme Donald Trump’a saldırı ve siyasi belirsizlik altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Gram tüm zamanların zirvesine yükselirken ons altın 2 bin 434 dolar bandındaki hareketlerine devam ediyor.

ALTININ YÜKSELMESİNİN 2 NEDENİ VAR

Ons altın sabah saatlerinde yükseliş hızını artırarak 2.437 dolara kadar çıktı. Gram altın buradan aldığı destekle a 2.592 liradan fiyatlanıyor. Dolar/TL kuru ve ons altının etkisi ile gram altın fiyatı yeniden rekor kırdı.

Öte yandan ABD’de enflasyon yavaşladıkça güçlenen faiz indirimi beklentileri de metal fiyatlarını destekliyor. Bu kapsamda son olarak Goldman Sachs, temmuz ayında faiz indirimi için ''sağlam bir gerekçe" gördüklerini belirterek, cesaret verici verilerin ardından temmuz ve ağustos aylarında enflasyonda daha da iyi huylu baskılar beklediğini duyurdu.

Uzmanlar ABD’de aşırı ısınan iş gücü piyasasının soğumaya başladığını ifade etti. Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, "İşgücü talebindeki daha fazla yumuşamanın işsizlikte daha büyük ve çok daha az hoş karşılanan bir artışla sonuçlanacağı bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabiliriz" dedi.

FİGT KELİMESİ TÜM PİYASALARI ETKİLEDİ

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz altın fiyatlarına yönelik yazısında önemli detaylara yer vererek şunları kaydetti: “Dünya ülkeleri arasında gerginliğin tırmandığı zamanlar, insanlar yatırımlarını güvenli limanlara taşımak ister. Bu, tarih boyunca böyle olmuş, yükte hafif pahada en ağır olan “altına iltica” edilmiştir.

Bu yüzden altın, “dünya güvensizlik endeksi” gibi çalışır ve savaş zamanları coşar, durur. Şu sıra 2,400 dolar civarında olan altının onsu, bu yıl sonu itibarıyla “3 bin doları bulur” tahminleri zaten yapılıyordu. Trump sesinden “fight” kelimesiyle, 3 binlik ons, yıl sonunu bulmayabilir. Belki eylül, en geç ekimde 3 bin dolar kehaneti gerçeğe dönüşebilir.

Zaten tırmanıyordu, hızlanmış olacak… Üstelik yılın son çeyreğinde tırmanan yalnız altın olmayacaktır. Bitcoin de bu tırmanışa eşlik edecek, daha ötesine geçerek, sağlam paraların yasal dayanaklarıyla güçlenmiş olacak.”