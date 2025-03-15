Gram altın uçtu, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Mart 2025 altın fiyatları

Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından güvenli liman olarak görülen altın haftayı yine rekorlarla kapattı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 535 bin lira, en yüksek 3 milyon 555 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1,3 artışla 3 milyon 544 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.516,66 TL'den, çeyrek altın ise 5.811,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 15 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.515,47

Satış 3.516,66

15 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.753,00

Satış 5.811,00

15 MART 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.506,00

Satış 11.621,00

15 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.942,00

Satış 23.146,00

15 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.984,18

Satış 2.985,22