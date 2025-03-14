Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Gram ve ons altın yeni rekorun kapısını çaldı! İslam Memiş açıkladı: Rekor seviyeden altın alınır mı?

Altın fiyatları 3000 dolar seviyesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Altında teknik düzeltme beklentileri arttı. Finans analisti İslam Memiş, rekor kıran ons altının ardından konuştu. altın fiyatlarının agresif bir yükselişten sonra dinlenmesi gerektiği ve 2800 dolar seviyesinde bir düzeltmenin gelebileceğini aktardı. Gram altın tarafında ise beklentilerini yineledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:56

Gram altın 3540 TL ons altın ise 3000 dolar seviyesine ulaşarak yeni rekorunu kırdı. Soluksuz yükselen altın fiyatları yatırımcının radarında. Gram altında fırsat kollayanlar için öneriler peş peşe geldi. İslam Memiş, "Stres yapmadan, piyasadaki düzeltmeleri bekleyerek altında daha uygun alım noktalarını değerlendirmek en doğru strateji olacaktır" açıklamasında bulundu.

ONS VE GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Altın fiyatları 3000 dolar seviyesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın ise 3545 TL'yi geçti. TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş, rekorları değerlendirip yatırımcıyı uyardı. Açıklamaları şöyle;

"Altın fiyatları, oldukça agresif bir yükseliş göstererek 3.000 dolar seviyesinin kapısını çaldı. Kasım ayında yaptığım öngörüde, altının 3.000 dolar seviyesine ulaşacağını paylaşmıştım. Bu düşüncem gerçekleşti. Ancak son iki buçuk aylık sürece baktığımızda, altının teknik düzeltmeler yapmadan hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz.

ALTIN İÇİN TEKNİK DÜZELTME GEREKLİ

Altın fiyatları şu ana kadar soluksuz bir yükseliş sergiledi. Ancak, sağlıklı bir piyasa hareketi için belirli düzeltmelerin olması gerekiyor. Benim ons altın için beklentim, kısa vadede bir düzeltme hareketinin yaşanması yönünde. Teknik olarak 2.800 dolar seviyesinin altına sarkmalar mümkün. Zira piyasalar, sürekli ve kesintisiz bir yükseliş gösteremez. Bu yüzden şu an altın almak isteyenler için en uygun zamanın biraz daha beklemek olduğunu düşünüyorum.

GRAM ALTINDA FIRSAT KOLLAYANLAR DİKKAT

Gram altın tarafına baktığımızda, yılbaşında 3.030 lira seviyesinde olan fiyatların 3.545 liraya kadar yükseldiğini gördük. Yılın başından bu yana 500 liradan fazla bir getiri sağlandı. Ancak ons altındaki olası düşüşler, gram altın fiyatlarını da aşağı çekebilir. Nitekim onsta 2.800 dolar altındaki seviyelerin teknik olarak görülmesi gerekebilir.

ALTIN ALACAKLAR ACELE ETSİN

Bu nedenle, altın almak için fırsat kollayan yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir alım fırsatının oluşması muhtemel. Ancak, elinde zaten altın bulunan yatırımcılar için farklı bir durum söz konusu. Eğer kısa vadede bir nakit ihtiyacı yoksa veya büyük bir yatırım planlanmıyorsa, altınları korumakta fayda var. Çünkü her ay düzenli bir yükseliş olmasa da genel olarak uzun vadede altının yükseliş eğilimi devam ediyor.

PANİK YAPMADAN STRATEJİK HAREKET EDİN

Piyasaları dikkatle takip eden altın yatırımcılarının önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar yakalayacağını düşünüyorum. Bu nedenle, şu an için acele etmeye gerek yok. Stres yapmadan, piyasadaki düzeltmeleri bekleyerek daha uygun alım noktalarını değerlendirmek en doğru strateji olacaktır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ'den iş yeri sahibi olmak isteyenlere müjde! Tam 33 ilde uygun vadeli indirimli satışlar başlıyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borç kapatma kredisi müjdesi geldi! Tüm ödemelerinizi bir araya toplayın: Bütçenize göre düzenlenecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ziraat Bankası'ndan konut kredisi müjdesi! Ev alacaklar için en düşük oranı duyurdu

Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Bugün Kaç TL?
Altın Birimi Alış Satış Gram Altın 3.500,062 3.502,859
ETİKETLER
#ons altın
#ons altın
#Gram Altın Fiyatı
#ALTIN
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.