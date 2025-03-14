Gram ve ons altın yeni rekorun kapısını çaldı! İslam Memiş açıkladı: Rekor seviyeden altın alınır mı?

Altın fiyatları 3000 dolar seviyesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Altında teknik düzeltme beklentileri arttı. Finans analisti İslam Memiş, rekor kıran ons altının ardından konuştu. altın fiyatlarının agresif bir yükselişten sonra dinlenmesi gerektiği ve 2800 dolar seviyesinde bir düzeltmenin gelebileceğini aktardı. Gram altın tarafında ise beklentilerini yineledi.

Gram altın 3540 TL ons altın ise 3000 dolar seviyesine ulaşarak yeni rekorunu kırdı. Soluksuz yükselen altın fiyatları yatırımcının radarında. Gram altında fırsat kollayanlar için öneriler peş peşe geldi. İslam Memiş, "Stres yapmadan, piyasadaki düzeltmeleri bekleyerek altında daha uygun alım noktalarını değerlendirmek en doğru strateji olacaktır" açıklamasında bulundu.

ONS VE GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Altın fiyatları 3000 dolar seviyesiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın ise 3545 TL'yi geçti. TGRT Haber TV'ye konuşan İslam Memiş, rekorları değerlendirip yatırımcıyı uyardı. Açıklamaları şöyle;

"Altın fiyatları, oldukça agresif bir yükseliş göstererek 3.000 dolar seviyesinin kapısını çaldı. Kasım ayında yaptığım öngörüde, altının 3.000 dolar seviyesine ulaşacağını paylaşmıştım. Bu düşüncem gerçekleşti. Ancak son iki buçuk aylık sürece baktığımızda, altının teknik düzeltmeler yapmadan hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz.

ALTIN İÇİN TEKNİK DÜZELTME GEREKLİ

Altın fiyatları şu ana kadar soluksuz bir yükseliş sergiledi. Ancak, sağlıklı bir piyasa hareketi için belirli düzeltmelerin olması gerekiyor. Benim ons altın için beklentim, kısa vadede bir düzeltme hareketinin yaşanması yönünde. Teknik olarak 2.800 dolar seviyesinin altına sarkmalar mümkün. Zira piyasalar, sürekli ve kesintisiz bir yükseliş gösteremez. Bu yüzden şu an altın almak isteyenler için en uygun zamanın biraz daha beklemek olduğunu düşünüyorum.

GRAM ALTINDA FIRSAT KOLLAYANLAR DİKKAT

Gram altın tarafına baktığımızda, yılbaşında 3.030 lira seviyesinde olan fiyatların 3.545 liraya kadar yükseldiğini gördük. Yılın başından bu yana 500 liradan fazla bir getiri sağlandı. Ancak ons altındaki olası düşüşler, gram altın fiyatlarını da aşağı çekebilir. Nitekim onsta 2.800 dolar altındaki seviyelerin teknik olarak görülmesi gerekebilir.

ALTIN ALACAKLAR ACELE ETSİN

Bu nedenle, altın almak için fırsat kollayan yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir alım fırsatının oluşması muhtemel. Ancak, elinde zaten altın bulunan yatırımcılar için farklı bir durum söz konusu. Eğer kısa vadede bir nakit ihtiyacı yoksa veya büyük bir yatırım planlanmıyorsa, altınları korumakta fayda var. Çünkü her ay düzenli bir yükseliş olmasa da genel olarak uzun vadede altının yükseliş eğilimi devam ediyor.

PANİK YAPMADAN STRATEJİK HAREKET EDİN

Piyasaları dikkatle takip eden altın yatırımcılarının önümüzdeki dönemde yeni fırsatlar yakalayacağını düşünüyorum. Bu nedenle, şu an için acele etmeye gerek yok. Stres yapmadan, piyasadaki düzeltmeleri bekleyerek daha uygun alım noktalarını değerlendirmek en doğru strateji olacaktır."