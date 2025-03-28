Gram altın ve çeyrek altın yükseliyor! İşte 28 Mart 2025 altın fiyatları

Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları bayram öncesi yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne yükselişle başladı. Şu sıralar 3.758,77 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Mart 2025 altın fiyatları...

Yatırımcıların güvenli limanı olanı altın jeopolitik risklerin yanında ekonomide yaşanan gelişmelerle rekor kırıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 3 bin 59 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 738 bin lira, en yüksek 3 milyon 750 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,4 artışla 3 milyon 744 bin 799 lira oldu.

Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.758,77 TL'den, çeyrek altın ise 6.211,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 28 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.758,29

Satış 3.758,77

28 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 6.155,00

Satış 6.211,00

28 MART 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 12.311,00

Satış 12.423,00

28 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 24.545,00

Satış 24.742,00

28 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.072,67

Satış 3.073,04