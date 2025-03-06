Altın yeniden yükselişe geçti! İşte 6 Mart 2025 altın fiyatları

Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 3.421,72 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Mart 2025 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 420 bin lira, en yüksek 3 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 472 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın 3.421,72 TL'den, çeyrek altın ise 5.709,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 6 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 MART 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.421,11

Satış 3.421,72

6 MART 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.655,00

Satış 5.709,00

6 MART 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.311,00

Satış 11.421,00

6 MART 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.550,00

Satış 22.744,00

6 MART 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.918,59

Satış 2.918,85