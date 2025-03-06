Altın yeniden yükselişe geçti! İşte 6 Mart 2025 altın fiyatları

İstanbul
Bu hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Gram altın 3.421,72 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Mart 2025 altın fiyatları...
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 420 bin lira, en yüksek 3 milyon 485 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 472 bin lira oldu.
Serbest piyasada gram altın 3.421,72 TL'den, çeyrek altın ise 5.709,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 6 Mart 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.421,11
Satış 3.421,72
Alış 5.655,00
Satış 5.709,00
Alış 11.311,00
Satış 11.421,00
Alış 22.550,00
Satış 22.744,00
Alış 2.918,59
Satış 2.918,85