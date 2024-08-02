Gram altın yeni rekorunu kırdı! Altın fiyatları FED faiz kararıyla yeşile döndü: İslam Memiş zirve tahminini açıkladı

02 Ağustos 2024 11:42 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:45

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de! Fark ödemesi için tarih verildi: İşte emekliye maaş farkı tablosu

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de! Fark ödemesi için tarih verildi: İşte emekliye maaş farkı tablosu

ABD Merkez Bankası FED temmuz ayında faizleri sabit bıraktı. İstihdam piyasasıyla ilgili verilerle faiz indirim beklentileri kuvvetlendi. Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler altın piyasaları hareketlendi. Bir süredir faiz baskısında olan altın FED tarafından gelen güvencin mesajlarla yükselişe geçti. Gram altın haftanın son işle gününde yeni rekor seviyesini test etti.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerle jeopolitik riskleri artması altına olan talebin yükselişe geçmesine kapı araladı. FED’in faizleri sabit bırakması ve FED Başkanı Powell’ın eylülde faiz indirimlerine yeşil ışık yakması altın fiyatlarını destekledi.

Kapalıçarşı piyasasında gram altın 2 bin 644 TL seviyelerine kadar yükseldi. Çeyrek altın 4 bin 330 liradan ve Cumhuriyet altını 17 bin 252 liradan satılıyor. Gram altında tablo yeşile dönerken dolar 33 lira bandının üzerinde hareket etmeye devam ediyor.

ALTIN HAFTALIK KAZANÇ YOLUNDA

Ons altın, cuma günü 2 bin 460 dolara kadar yükseldi. FED faiz indirimlerine başlanacağı ihtimalleri kuvvetlenirken zayıf ABD ekonomik verilerinin etkisiyle altın haftalık kazanç yolunda ilerliyor.

Perşembe açıklanan veriler ABD imalat faaliyetinin temmuz ayında tahmin edilenden daha fazla daraldığını gösterdi. Ülkede istihdamın 2020'den beri görülmemiş seviyelere ulaştığını gösterdi. İşsizlik başvuruları yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesi olan 249 bine yükseldi.

Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde yayınlanacak aylık istihdam raporuna odaklandı. Bu arada, Orta Doğu'da daha geniş bir çatışma riskinin artması, altının güvenli liman olarak cazibesini artırıyor.

İSLAM MEMİŞ TARİH VEREREK AÇIKLADI

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dün gram altın için yaptığı açıklamada “Her düşüş bir alım fırsatı. Ons altını takip eden gram altın göreceğiz. Gram altın TL'de 2520- 2620 lira aralığını takip edeceğiz” diyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

2623 lira fiziki tarafta gerçekleşti. Ons altının gerilemesiyle gram altın geriledi. 2580 lira destek seviyesi var ons altın nedenli. Ancak jeopolitik gerilimi tırmandıran gelişme olursa yükselişi takip edeceğiz. Ağustos ayının ilk işlem günündeyiz. Ağustosta zirve seviyemizi 2730 lira olarak bekliyoruz.

Her ay yeni rekor denemesi ile yoluna devam ediyor. Siz hanicilere bakmayın. Siz miktara bakın, fiyata değil. Siz her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye devam edin. Yıl sonu beklentimiz 3000-3500 lira."