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 | İrem Çınar

Gram altın fiyatında tarihi zirve! 4 bin lirayı geçti

ABD ile Çin arasındaki tansiyonun artması ve doların değer kaybetmesiyle birlikte altın fiyatlarında tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3.240 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İç piyasada ise gram altın, Kapalıçarşı'da 4.020 liraya çıkarak rekor kırdı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 17:17

Küresel piyasalarda artan belirsizlikler, altın fiyatlarını yeniden yukarı yönlü hareketlendirdi. ABD ile Çin arasında yeniden tırmanışa geçen ticaret gerginliği, merkez bankalarının altına olan talebi artırması ve doların değer kaybı, ons altını yeni zirvesine taşıdı.

Gram altın fiyatında tarihi zirve! 4 bin lirayı geçti

ÇİN'DEN VERGİ HAMLESİ, ABD'DEN ÜFE VERİSİ ALTINI UÇURDU

Çin’in, ABD menşeli bazı ürünlere yüzde 125’e varan ek vergi uygulayacağı yönündeki haberler piyasaları karıştırdı. Bu gelişmenin ardından ons altın 3.220 dolardan sert bir yükselişle 3.237 dolara çıktı. Aynı dakikalarda, ABD’de açıklanan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte altın fiyatları yukarı yönlü ivmesini sürdürdü. Türkiye saatiyle 16.36 itibarıyla ons altın 3.240 dolar seviyesini geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Gram altın fiyatında tarihi zirve! 4 bin lirayı geçti

GRAM ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Yurt içinde ise gram altın yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Uluslararası piyasalardaki yükselişin etkisiyle gram altın 3.963 TL’ye ulaşırken, Kapalıçarşı’da ise tarihi bir rekor daha geride bırakıldı. 19 Mart’ta görülen 4 bin TL’lik rekor seviyesi aşılırken, gram altın Kapalıçarşı’da 4 bin 20 TL’ye kadar tırmandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Şu An Kaç TL?
Gram altının bugünkü alış fiyatı 3.950 TL, satış fiyatı 3.950 TL'dir.
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