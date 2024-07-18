Gram ve çeyrek altın için ilk kez bu rakamlar telaffuz edildi! Altın fiyatları dudak uçuklatan seviyeye çıkacak

18 Temmuz 2024 16:23 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 16:39

Türkiye-İran sınırındaki diri fay hattı alanı kazıldı! Van'da yeni bir deprem riski var mı?

Türkiye-İran sınırındaki diri fay hattı alanı kazıldı! Van'da yeni bir deprem riski var mı?

Yatırımcıları heyecanlandıran altın fiyatlarındaki artış sonrası rekor rakamlar için ilk açıklama Piyasalar Uzmanı Şirin Sarı'dan geldi. tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuşan Şirin Sarı, çeyrek ve altın fiyatlarının 2025 yılı başlarında dudak uçuklatan seviyelere yaklaşacağını belirtti.

ALTIN DUDAK UÇUKLATAN SEVİYEYE ÇIKACAK

Uzun süredir dibi gören altın fiyatları 18 Temmuz'da hızlı bir yükselişe geçti. Elinde altını olanlar ise merakla altının ulaşacağı seviyeyi merak etti. Bu konu da Şirin Sarı, yatırımcıları heyecanlandıran müjdeyi verdi.

Elinde altını olanların satmaması konusunda tavsiyede bulunan Sarı, "Altın fiyatlarında yükselişler devam ediyor. Yılbaşından bu yana ONS altında yüzde 20'ye yakın değer kazanımı, gram altında ise yüzde 35'e yakın değer kazanımı gördük. Özellikle son haftada yeni zirvelerin geldiğine de şahit olduk. ONS altıda 2.483 dolar seviyesine kadar yükselişler geldi. Nedenlerine baktığımızda tabi ki FED tarafından gelebilecek olan faiz indirimi artık eylülde yüzde 94 ihtimale ulaşmış oldu. Yani yatırımcılar yüzde 94 ihtimalle FED'te yüzde 25 indirim bekliyor. Bununla beraber Avrupa kanadında hem isviçre merkez bankası hem de Avrupa Merkez bankasından faiz indirimleri gelmişti. Ağustos ayı itibariyle de global merkez bankalarından ingiltere'nin de faiz indirimi beklentisinin yükselmiş olması altın cephesinin güçlenmesini sağlıyor" dedi.

YATIRIMCILARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Sarı, altın yatırımcılarının bu yüzden sabırla beklemesi gerektiğinin altını çizdi. Yılbaşından bu yana altındaki ciddi yükselişi hatırlatan piyasaları uzmanı Sarı, gram altında 3 bin TL bandına yaklaşıldığını belirtti.

2025 yılı başlamadan gram altında 3 bin 500 TL bandının aşılma ihtimali olduğunu söyleyen Sarı, çeyrek altında ise 6 bin TL seviyelerine yaklaşma ihtimalleri hatırlattı. Sarı, Jeopolitik durumların altın fiyatlarını olumsuz etkilediğini belirtti.

Sarı, "Gram altında artık 3.000 3.005 yüze doğru hatta yükselişler beraberinde gelebilir. O yüzden birinci etken merkez bankalarının faiz kararları, faiz indirimlerinin gelmiş olması, ikinci etken jeopolitik risklerin devam etmiş olması. Çünkü Çin birçok ülkeden, Avrupa'dan, Amerika'dan daha fazla ticaret savaşı ve ambargo uygulanmak uygulanıyor ve dünya büyümesine dair endişeler beraberinde geliyor. Üçüncüsü isim merkez bankaları altın alımlarını devam ediyor" ifadelerini kullandı.