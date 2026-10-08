Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:54

Gri metallerde satış dalgası: Paladyumda kayıp yüzde 31'e ulaştı

Güçlü dolar, yükselen ABD tahvil getirileri ve fiziksel talepteki zayıflama gümüş, platin ve paladyumu aşağı çekti. En sert kayıp ise yılbaşından bu yana yüzde 31 gerileyen paladyumda yaşandı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gri metallerde satış dalgası: Paladyumda kayıp yüzde 31'e ulaştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:51
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:54

Gri metallerde satış baskısı giderek ağırlaşıyor. Doların güç kazanması, ABD getirilerinin yükselmesi ve fiziksel talebin zayıflaması, gümüşten platine, paladyumdan diğer değerli metallere kadar fiyatları aşağı çekiyor. Özellikle getirisi olmayan kıymetli metaller açısından faiz ve tahvil cephesindeki hareketlilik önemli bir baskı unsuru haline gelmiş durumda.

Gri metallerde satış dalgası: Paladyumda kayıp yüzde 31'e ulaştı

GÜMÜŞ İKİ AYIN DİBİNE YAKLAŞTI

Gümüşün ons fiyatı 60,5 civarına kadar gerileyerek yaklaşık iki ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Değerli metalin yılbaşından bu yana kaybı ise yaklaşık yüzde 14'e ulaştı. Piyasalarda doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, üzerindeki satış baskısının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Yani yatırımcı açısından faiz getirisi sunan varlıkların cazibesi artarken, gümüş gibi getirisi olmayan metallere yönelik talep zayıflıyor.

PLATİNDE KAYIP YÜZDE 20'Yİ BULDU

cephesinde de tablo pek farklı değil. 1.900 dolarlık direnç seviyesini aşmakta zorlanan platin, satışların hızlanmasıyla 1.650 dolar bandına kadar çekildi. Böylece metalin yılbaşından bu yana değer kaybı yaklaşık yüzde 20'ye çıktı. Platindeki gerilemede yatırımcı talebinin zayıflamasının yanı sıra küresel faiz görünümü ve doların seyri de etkili oluyor.

EN SERT DARBE PALADYUMA GELDİ

Üç metal arasında en ağır kayıp ise paladyumda yaşandı. Paladyum fiyatı son bir ayda yüzde 16,7 gerilerken, yılbaşından bu yana toplam kayıp yüzde 31'e ulaştı. Otomotiv sektöründeki zayıf talep, paladyum üzerindeki baskıyı artıran önemli başlıklardan biri. Buna geri dönüşüm yoluyla elde edilen arzın yükselmesi de eklenince fiyatlardaki aşağı yönlü hareket daha da belirgin hale geldi.

HER METAL İÇİN BEKLENTİ FARKLI

Gri metallerde kısa vadede satış baskısı öne çıksa da uzun vadeli görünüm metalden metale değişiyor. Gümüşte yatırım talebinin yeniden güç kazanması fiyatlara destek verebilecek önemli bir unsur olarak görülüyor. Platinde ise yapısal arz açığı, ilerleyen dönemde fiyatların toparlanmasını destekleyebilecek başlıklardan biri. Paladyumda tablo biraz daha farklı. Otomotiv sektöründeki talebin seyri ve artan arz baskısının, metalin fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çözen Kazanır sonuçları (7 Ekim 2026) İşte ilk 10’a giren isimler
BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 11-14 Ekim 2026! Kablosuz süpürge, set üstü ocak, aspiratör, halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor
Brent petrolde ibre yine yukarı döndü: İşte perşembe gününün son rakamları
ETİKETLER
#gümüş
#Dolar
#tahvil
#Paladyum
#Platin
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.