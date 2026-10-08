Gri metallerde satış dalgası: Paladyumda kayıp yüzde 31'e ulaştı

Gri metallerde satış baskısı giderek ağırlaşıyor. Doların güç kazanması, ABD tahvil getirilerinin yükselmesi ve fiziksel talebin zayıflaması, gümüşten platine, paladyumdan diğer değerli metallere kadar fiyatları aşağı çekiyor. Özellikle getirisi olmayan kıymetli metaller açısından faiz ve tahvil cephesindeki hareketlilik önemli bir baskı unsuru haline gelmiş durumda.

GÜMÜŞ İKİ AYIN DİBİNE YAKLAŞTI

Gümüşün ons fiyatı 60,5 dolar civarına kadar gerileyerek yaklaşık iki ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Değerli metalin yılbaşından bu yana kaybı ise yaklaşık yüzde 14'e ulaştı. Piyasalarda doların güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, gümüş üzerindeki satış baskısının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor. Yani yatırımcı açısından faiz getirisi sunan varlıkların cazibesi artarken, gümüş gibi getirisi olmayan metallere yönelik talep zayıflıyor.

PLATİNDE KAYIP YÜZDE 20'Yİ BULDU

Platin cephesinde de tablo pek farklı değil. 1.900 dolarlık direnç seviyesini aşmakta zorlanan platin, satışların hızlanmasıyla 1.650 dolar bandına kadar çekildi. Böylece metalin yılbaşından bu yana değer kaybı yaklaşık yüzde 20'ye çıktı. Platindeki gerilemede yatırımcı talebinin zayıflamasının yanı sıra küresel faiz görünümü ve doların seyri de etkili oluyor.

EN SERT DARBE PALADYUMA GELDİ

Üç metal arasında en ağır kayıp ise paladyumda yaşandı. Paladyum fiyatı son bir ayda yüzde 16,7 gerilerken, yılbaşından bu yana toplam kayıp yüzde 31'e ulaştı. Otomotiv sektöründeki zayıf talep, paladyum üzerindeki baskıyı artıran önemli başlıklardan biri. Buna geri dönüşüm yoluyla elde edilen arzın yükselmesi de eklenince fiyatlardaki aşağı yönlü hareket daha da belirgin hale geldi.

HER METAL İÇİN BEKLENTİ FARKLI

Gri metallerde kısa vadede satış baskısı öne çıksa da uzun vadeli görünüm metalden metale değişiyor. Gümüşte yatırım talebinin yeniden güç kazanması fiyatlara destek verebilecek önemli bir unsur olarak görülüyor. Platinde ise yapısal arz açığı, ilerleyen dönemde fiyatların toparlanmasını destekleyebilecek başlıklardan biri. Paladyumda tablo biraz daha farklı. Otomotiv sektöründeki talebin seyri ve artan arz baskısının, metalin fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.