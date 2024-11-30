GSS borçları için son söz söylendi! İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları tek tek açıkladı: "Affedilmesi söz konusu değil"

30 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 17:29

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesine ilişkin önemli bir düzenleme geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, GSS borçlarının torba kanunla tamamen kaldırılacağını açıklamıştı. SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, bu düzenlemenin ayrıntılarını ve vatandaşlara sağlayacağı kolaylıkları paylaştı. İşte GSS borçları ile ilgili tüm ayrıntılar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası​ (GSS) prim borçlarının gecikme cezası ve zammı tamamen silinecek. Ancak borçların asıllarının ödenmesi şartıyla bu af sağlanacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişi yararlanacak ve toplamda 2 milyar TL'lik borç​ silinecek.

GSS​ BORÇLARI TAMAMEN AFFEDİLİYOR MU?

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş​, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde bu konuda kamuoyundaki yanlış anlamalara açıklık getirdi. Karakaş, GSS prim borçlarının tamamen affedilmediğini, düzenlemenin yalnızca geçmiş dönemde ödenemeyen borçlara ödeme kolaylığı ve borç hafifletme imkânı sunduğunu belirtti.

Karakaş’ın açıklamalarından önemli noktalar şunlar:

2012 ve 2013 yıllarına ait borçlar zaman aşımına uğradığı için silinmiştir.

31 Aralık 2014 öncesine ait gecikme cezası ve zammı silinecek, ancak bu döneme ait borçların asılları ödenmek zorunda.

1 Ocak 2015 sonrası borçlar için af söz konusu değildir.

Bu döneme ait borçlar için düzenlemeler, çıkarılacak yeni yapılandırma kanunları ile ele alınacaktır.

ZAMAN AŞIMI VE GSS PRİM BORÇLARI

Karakaş, 1 Ocak 2015 öncesi prim borçlarının zaman aşımı sürecinde olduğunu belirtti. Ancak 2015 sonrası borçlarla ilgili herhangi bir zaman aşımı veya affın şu an için gündemde olmadığını ifade etti. Ayrıca, Karakaş, "Bu düzenleme, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve toplumsal sağlık riskini azaltmayı hedefliyor. GSS prim borçlarının tamamen affedilmesi söz konusu değil. Ancak yapılandırma süreci, borç yükünü hafifletmek ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla hazırlandı."