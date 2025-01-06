Güçlü dolar petrol fiyatlarını düşürdü

06 Ocak 2025 09:57 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 10:05

Petrol fiyatları, güçlü ABD doları ve yaklaşan ekonomik veriler nedeniyle düşüşe geçti. Rusya ve İran üzerindeki yaptırımlar sıkılaşırken, küresel piyasalarda arz fazlası riski gündemde.

Petrol fiyatları iki ayın zirvesinde: Pompaya zam olarak yansıyabilir

Petrol fiyatları iki ayın zirvesinde: Pompaya zam olarak yansıyabilir

Petrol fiyatları, haftaya düşüşle başladı. ABD dolarının güçlenmesi ve ekonomik verilere yönelik beklentiler, piyasaları etkiliyor. Brent petrolün varil fiyatı, sabah saatlerinde 21 cent (yüzde 0,3) düşerek 76,3 dolara geriledi. ABD Batı Teksas türü ham petrol ise 19 cent düşüşle 73,77 dolardan işlem gördü.

GEÇEN HAFTANIN YÜKSELİŞİ YERİNİ DÜŞÜŞE BIRAKTI

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları, Kuzey Yarımküre'de soğuyan hava ve Çin'in ekonomiyi canlandırmak için attığı adımlar sayesinde yükselmişti. Ancak, ABD dolarının değer kazanması bu yükselişi baskıladı. Güçlü dolar, dolar bazlı emtiaların maliyetini artırarak talebi olumsuz etkiliyor.

FED VE İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ekonomik verileri yakından takip ediyor. Çarşamba günü Fed'in son toplantısına ait tutanaklar açıklanacak. Cuma günü ise ABD istihdam raporu yayımlanacak. Bu veriler, faiz oranlarının seyrine ve enerji talebine ilişkin ipuçları verebilir.

RUSYA VE İRAN ÜZERİNDEKİ YAPTIRIMLAR GENİŞLİYOR

Batılı ülkelerin, Rusya ve İran üzerindeki yaptırımları sıkılaştırması da petrol piyasalarını etkiliyor. Biden yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle yeni yaptırımlar planlıyor. Özellikle Rus petrolünü taşıyan tankerler hedefte. İran'da ise üretimin ikinci çeyrekte 300 bin varil düşerek 3,25 milyon varile gerilemesi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASADA ARZ FAZLASI RİSKİ

Küresel petrol piyasasında bu yıl arz fazlası öngörülüyor. OPEC dışı ülkelerin üretimi artırması, talepteki artışı dengeleyebilir. ABD'deki petrol sondaj kulelerinin sayısı da geçen hafta bir azalarak 482'ye düştü. Ancak bu durum, ABD'nin üretimini artırma potansiyelini engellemeyebilir.