Gümrük tarifesi piyasaları karıştırdı! ABD borsaları yine düşüşle açıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi. ABD, Çin'e gümrük vergisini yüzde 104'e çıkardı. Çin'den de misilleme gecikmedi ve tarifeyi yüzde 84'e çekti. Ticarette artan gerilim küresel piyasalarda olumsuz havayı destekledi. Borsalarda satıcılı seyir devam ederken, altında sert yükseliş yaşandı. Petrol ise 4 yılın en düşük seviyesinde fiyatlanmaya devam etti. ABD borsaları tarife krizi sonrası yeni güne yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.