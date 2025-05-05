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 | Murat Makas

Gümüş Altınla yarışamayacak mı?

Altın bu yıl yatırımcısına adeta bayram ettirdi, gümüş ise aynı performansı gösteremedi. Peki, değerli metallerdeki bu ayrışma devam eder mi? Goldman Sachs’ın yeni raporuna göre, cevabı net: Altın, gümüşü sollamaya devam edecek.

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Gümüş Altınla yarışamayacak mı?
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 16:26

Bir ons altın almak için gereken gümüş miktarını gösteren altın-gümüş oranı, geçtiğimiz yıl 84,7 seviyesindeyken bugün 102 civarında. Bu, altının gümüş karşısında giderek daha da güçlendiğine işaret ediyor.

Goldman Sachs, bu farkın kalıcı olabileceğini düşünüyor. Bankaya göre, özellikle merkez bankalarının altına olan güçlü talebi, bu yapısal yükselişi destekleyen temel faktörlerden biri.

Gümüş Altınla yarışamayacak mı?

ÇİN GÜNEŞİ GÜMÜŞE PARLAMIYOR

Gümüş genellikle sanayi üretimiyle paralel hareket ediyor. Ancak Goldman'a göre, Çin'in güneş enerjisi yatırımlarında arz fazlası kaynaklı yavaşlama, gümüşün önünü kesmiş durumda. Buna bir de küresel resesyon riski eklenince, gümüşün altının hızına yetişmesi şimdilik zor görünüyor.

Banka, "Altının arkasındaki temel güçler yerli yerinde duruyor. Merkez bankalarının alımları 2025’te de güçlü seyredecek," diyerek altının daha cazip bir yatırım olarak kalacağını vurguluyor.

Gümüş Altınla yarışamayacak mı?

ALTIN REKORA KOŞUYOR, GÜMÜŞ GERİDEN GELİYOR

Altın bu yıl %26’dan fazla prim yaptı ve Nisan ayında 3.500 doları aşarak rekor kırdı. Gümüş ise şu sıralar 32,4 dolardan işlem görüyor ve seneyi %12’lik bir yükselişle geçiriyor.

Goldman, altının yıl sonunda 3.700 dolara ulaşacağını, 2026 ortasında ise 4.000 dolar seviyelerine yerleşeceğini öngörüyor. Hatta olası bir resesyon durumunda bu rakam 3.880 dolara kadar çıkabilir.

SÜRPRİZ SENARYOLAR: 4.500 DOLAR MÜMKÜN MÜ?

Raporda dikkat çeken bir diğer detay ise “aşırı risk senaryoları”. ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair kaygıların artması ya da rezerv politikalarında beklenmedik bir değişiklik olması halinde, altının ons fiyatı 2025 sonunda 4.500 doları görebilir.

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